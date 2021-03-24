盾牌口罩減價！荃灣新分店一連6日推優惠　低至$17.5/50個

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-24 10:37

【口罩／盾牌／Body Shielder／門市／優惠／消委會】獲得消委會5星評分的盾牌口罩，再於荃灣開設新門市，昨日起（23日）一連6日推出折扣優惠，所有盾牌外科3層平面口罩由6.5折（-35%）起，第1日6.5折，第2日（24日）7折，如此類推。

獲得消委會5星評分的盾牌口罩，再於荃灣開設新門市。（盾牌FB圖片）

【最強流動派】想賺多啲「01積分」換禮品？即提名「最強食玩買熱點」，賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍！

以今日（24日）7折優惠為例，購買「P class專業版ASTM Level 2」口罩50片獨立包裝，每盒只賣42元。而全店原售價最平的「康加Heal+h口罩ASTM Level 1」50片裝，每盒只賣17.5元。

荃灣分店地址：

荃灣南豐中心1樓A119B舖

營業時間：每天11:00-19:00

即睇每日（23/3 - 28/3）優惠折扣詳情▼▼▼

盾牌Level 2白色低敏感口罩詳情▼▼▼

盾牌推出純白色Level 2成人口罩，適合皮膚敏感或有濕疹人士配戴，售價最平為100元50片獨立包裝。（盾牌FB圖片）

盾牌ASTM Level 3超保護彩虹口罩，總共有12色選擇，今次都有優惠▼▼▼

盾牌口罩推出超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）

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盾牌各款口罩2021-3月最新價格：

（生產獨立包裝的口罩乃盾牌首創，所以盾牌大部份口罩產品均爲獨立包裝）

LEVEL 2口罩

-P-Class 專業版ASTM《Level 2》

- M40成人175x90mm（藍色）

- M43兒童145x90mm（藍色）

- M46幼童120x80mm

（6色:藍/白/粉紅/黃/紫/綠）

$60/盒/50片 （獨立包裝）

- M34兒童散裝145x90mm

$50/盒/50片 （散裝 ）藍色

-M2 Pure 純潔 白色《Level 2 》

175x95mm

- $80/盒50片（獨立包裝）

醫護人員專用系列《LEVEL 3》

- M20 Safeguard 守護者

成人175x90mm

$50/盒/50片 （獨立包裝 ）藍色

- M21 Safeguard 守護者

成人175x90mm

$40/盒/50片 （散裝 ）藍色

- Super Protection 超保護12色口罩系列 《Level 3》（獨立包裝）

-M92成人175x95

$60/盒/50片 （獨立包裝 ）（單色）

- M98兒童145x95

$60/盒/50片 （獨立包裝 ）（單色）

- M99幼童120x80

$60/盒/50片 （獨立包裝 ）（單色）

$70/盒/50片 （獨立包裝 ）（10色混合）

Slim苗條 160x95mm 《Level 3》

- $70/盒50個（獨立包裝）

-M37活性碳口罩 Level 3

- $90/盒30個（獨立包裝）

- M18 Comfort舒適口罩 ASTM 《Level 3》

成人175x95mm

$80/盒/50片 （獨立包裝）藍色

- M8 NOBLE貴族系列口罩 ASTM 《Level 3》

M8 成人175x95mm

$90/盒/50片 （獨立包裝）藍色

- M1 Medical醫科系列 ASTM 《Level 3》

M1成人175x95mm

$100/盒/50片 （獨立包裝）藍色

其他品牌口罩價格

-美舒健Masking ASTM《 Level 3 》

M84 成人175x90mm

$50/盒/50 片 （獨立包裝）藍色

-Toukai東海 ASTM 《Level 3》

兒童口罩 145x90mm

5-12 歲兒童專用

價格： $40/盒/50片（散裝）綠色

-Toukai東海 ASTM 《Level 3 》

M61成人175x95mm

M62兒童145x90mm

M63幼童口罩120x80mm

價格： $50/盒/50片（獨立包裝）藍色

-康加Heal+h口罩ASTM Level 1

成人175x95mm

$25/盒/50片 （散裝）藍色

-康加Heal+h口罩 ASTM 《Level 2》

成人175x95mm

$30/盒/50片 （散裝）藍色

兒童145x95mm

$30/盒/50平 （散裝）藍色

-康加Heal+h口罩 ASTM 《Level 3》

成人175x95mm

$35/盒/50片 （散裝）藍色

消委會30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼

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同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假