慈正邨公屋戶疑棄床蝨床褥！鄰居貼告示警告：再犯打畀房署扣你分

鄰居欠缺衛生意識和公德心，的確讓人很苦惱。網上流傳2張照片，顯示有人在新春期間，於慈雲山慈正邨某大廈的升降機旁邊牆壁貼上手寫告示，內容指責同層鄰居早前棄置「有蝨又污糟嘅床褥出嚟」，形容「啲蝨會周圍跳」，指出新年每戶都清潔家居，要求對方自重，同時警告「再係咁，一定打畀房署扣你分」。根據內容和手寫風格，極大可能是該大廈樓層有住戶欠缺衛生意識，引來同層鄰居不滿，故貼上告示作出警告。



帖文引來許多網民討論，「𠵱家啲人自私自利，全冇公德心」、「趕走個住客啦」、「新年流流搞啲咁嘅嘢」。不過，,亦有人擔心擅自張貼警告都有機會被扣分，建議遇到同類情況，應及早通知房署。



樓主見到告示即拍攝上載

樓主在facebook群組「公屋討論區 」上載2張圖片，相信他見到有人張貼告示，因而拍照上載，並用文字交代是慈雲山慈正邨，2張照片分別是遠鏡和近鏡拍攝，可見是其中一層的電梯大堂。

指責同層住戶招惹跳蝨

上款是某大廈住戶，首句已是「請不要太自私」，繼而批評有同層住戶「前2日已經掉咗張有蝨又污糟嘅床褥出嚟」，清潔工人見狀已經處理，但恐會惹來蝨患擴散「又掉啲蝨會周圍跳，你自己都受害」，提醒正值農曆新年，每戶都會清潔家居，要求對方自重，同時打溫情牌，「大家都喺XX樓，住咗咁多年」，如果屢勸不聽，「一定打畀房署扣你分」。

手寫告示被貼在慈雲山慈正邨某大廈樓層的升降機旁邊牆壁。（facebook群組「公屋討論區 」圖片）

網民︰新年流流搞啲咁嘅嘢

大量網民留言討論，「知是誰請直接通知房署不用客氣，衰人要被收單位」、「我同層有個單位間屋應該有好多曱甴，佢掉出嚟啲垃圾有好多曱甴蛋同屍體架…我哋同返嗰家人講，佢仲惡過你話邊個屋企冇曱甴喎」、「睇吓呢幾日有冇單位送過床褥嚟就得」。

告示內容提及「掉咗張有蝨又污糟嘅床褥出嚟」、「又掉啲蝨會周圍跳」。（資料圖片）

妨礙清潔將被警告 2年再犯即扣7分

根據房署屋邨管理扣分制，一旦發現有公屋住戶「放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨内任何建築物内外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作」，初犯者會被書面警告1次，在2年警告有效期內如再犯，會被即時扣7分。

