帶女兒返公司逗利市！新同事2日後即辭職　網民斥厚臉皮：好肉酸

農曆新年打工仔回到公司，或會收到已婚同事及上司派利市。有女生在社交平台分享，有入職不久的同事趁新年帶女兒回公司「逗利市」，但不久後便遞交辭職信，對以上操作表示傻眼，網民亦批評該同事行為厚臉皮，「都好X肉酸下」、「以前聽得多拎埋bouns先辭職，第一次聽逗埋利市先辭職」。



有打工仔分享有新同事趁新年，帶女兒回公司「逗利市」，但事隔2日便提出辭職。（AI生成圖片）

新同事帶女兒回公司逗利市 事隔2日辭職

該打工仔在threads帳號「ririkiki_mi」發帖，透露有新同事於2月初入職，日前趁新年帶同女兒回公司，逐個部門向同事「逗利市」，形容眾人「唔好意思唔派」。不過短短相隔2日，該同事因找到新工，便遞交辭職信，故揶揄對方「識玩」。

該同事帶同女兒「逗利市」不久後，稱找到新工便遞交辭職信。（《無法成為野獸的我們》劇照）

網民斥厚臉皮：好X肉酸

帖文引來網民嘩然兼批評該同事，「有幾厚面皮要帶個仔（女）嚟公司逗利市？公司風氣？」、「破咗最年輕劫匪紀錄」、「利市收割機」、「以前聽得多拎埋bouns先辭職，第一次聽逗埋利市先辭職」、「都好X肉酸下」。

更誇張例子逐個睇！

有人則分享更誇張例子，「resign咗3年同事，每年新年keep住帶小朋友返嚟逗利市」、「舊公司係成幢，一層有3至4個部門，目擊隔籬部門已離職女士，過年後帶小朋友上嚟…呢啲真係逗利市」，又認為樓主同事舉動未算過份，「見到可愛小朋友我都好樂意畀利市，好過有啲周圍提人佢有幾多個細路，no show叫你畀利市」。

