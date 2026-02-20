農曆新年｜已婚同事派$20利市　打工仔列2原因斥孤寒：不如唔好派

農曆新年將至，有打工仔分享對職場派利市的看法，並列舉2大原因，認為已婚同事派20元利市是「孤寒」，覺得他收20元但要給對方滿滿情緒價值和說祝賀語，「我覺得我個演技值錢過嗰$20囉」，因此建議若不想被人在背後嘲笑，「派$20蚊利市嗰啲，真心不如唔好派」。



網民紛紛圍轟樓主，「咁有骨氣咪連廿蚊都唔好收囉」、「你收到意外之財唔多謝不特只，仲要咁樣唱人哋」、「你估欠你咩」，認為派利市的金額其實「積少成多」，「你收我一封，我係派N咁多封呀，到你有機會派嗰陣你就知啦」。有人指利市是祝福，奉勸勿計較金額，「嫌少咪捐咗去做善事囉」。



有打工仔指已婚同事派20元利市是「孤寒」，反被網民狠批無家教。（《愛回家之開心速遞》劇照）

已婚同事派$20利市 打工仔斥：不如唔好派

「你覺得$20蚊利市係『好意』定『侮辱』？」該打工仔投稿到threads平台「on9office_1999」，並列舉2個原因，建議「派$20蚊利市嗰啲已婚同事，真心不如唔好派」。

事主指本地物價指數高，加上收利市要「畀返好大嘅情緒價值」，覺得自己演技比20元更值錢。（《愛回家之開心速遞》劇照）

打工仔列出2原因 稱派$20利市是「孤寒」

樓主指，現今香港吃個午飯平均需要60至70元起，若然收到20元利市，當然會感謝對方，但認為「轉個頭去買杯廢水都無咗啦」。另外「最難頂係平時大家明明唔熟」，同事特意上前派利市，他需要「畀返好大嘅情緒價值」興奮地說祝賀語，「我覺得我個演技值錢過嗰$20囉」，故建議辦公室應統一利市公價為50元起。他續稱，若然覺得「肉赤」可以請同事們飲茶，總好過派利市後被別人在背後嘲笑「孤寒」。

事主建議，香港辦公室應統一利市公價為50元起。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主遭斥無家教 網民指利市是祝福 籲勿計較金額

不少網民批評投稿人無家教，「留意返：係派利市！唔係派錢」、「你又明唔明，平時大家明明都唔熟，我都要特登行埋嚟派$20畀你，仲要係打孖上，我都好唔想呀」、「咁有骨氣咪連廿蚊都唔好收囉」、「想俾人提早開年都唔需要咁嘅」、「每個人嘅經濟能力都唔一樣，人哋都係尊重中國傳統，因應自己嘅經濟能力封利市俾你。你收到意外之財唔多謝不特只，仲要咁樣唱人哋」、「你估欠你咩」、「有無諗過你連廿蚊都唔值，派俾你純屬禮貌」，揶揄「返工仲恨封利市來開飯，cheap到爆，建議樓主做保安，可以收多幾封」，指利市是祝福，不應計較金額，「利事係傳統係心意，幾多錢都應該用心去接受」、「嫌少咪捐咗去做善事囉」。

職場派利市風氣要革除？

另有留言指出派利市的金額其實「積少成多」，「你收我一封，我係派N咁多封呀，到你有機會派嗰陣你就知啦」、「1個20（元），10個200（元），100個就係2,000（元）㗎啦」、「你收3封利市就食到個lunch，人哋就無咗好多個lunch」，故有人認為職場派利市風氣應要革除，「公司同事一律唔派，皆大歡喜」、「派嗰個又慳一筆，你又可以慳返啲情緒價值」。

鍾培生亦有留言，表示不介意收20元利市，「會好有情緒價值咁多謝你，同你講返恭喜發財」。（threads截圖）

（threads＠on9office_1999）