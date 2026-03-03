PayMe突收$42！陌生人稱過錯數　女生拍遇騙籲通知客服　後續絕了

轉帳工具愈來愈方便，但亦同時增加詐騙風險。本港1名女生在網上表示，日前其PayMe帳號年初九（25日）收到1名陌生女生轉帳42元，同時祝賀生日快樂，隨後對方轉帳0.01元，道歉聲稱轉錯數，要求她交還該42元，女生在文中表示「唔會貪呢$42，但有啲擔心係詐騙」。雖然金額是小數目，但她決定聯絡客戶服務中心解決事件，如果對方並非騙徒，「唔好再過錯數畀人，要無啦啦退返畀你，真係好麻煩，如果係詐騙嘅，祝你呢世都冇錢食飯」。大量網民認同其做法，認為向銀行求助最能保障到雙方。



帖文意弔來轉錯數的女生本尊現身留言，「真係唔好意思啊，打攪咗你」，解釋自己不慎轉錯數，同時她表示「冇覺得你呃我錢嘅，亦都好有禮貌同你say sorry，但係亦都唔覺得你要公開我，其實講真，我都冇預會pay back嘅」。



轉錯數女生的態度引來許多網民討論，「就算真係本人聯絡，你都直接聯絡銀行最穩陣，事關無啦啦過錯數，如果對方係一啲可疑戶口，可能會影響將來你使用PayMe」、「想提醒大家，過錯錢聯絡完對方，雙方都搵銀行先保障到大家，就算唔係詐騙，就咁過返數隨時被洗黑錢都唔知咩事」，亦有人認為她可能不滿被人公開PayMe帳號的照片的姓名，加上被誤會是騙徒，所以出言不慎。



樓主PayMe帳號年初九（25日）收到1名陌生女生轉帳42元，對方用英文道歉，同時聲稱自己轉錯數，要求樓主交還該42元。（threads@fibee_food圖片）

PayMe帳號收到陌生女轉帳

樓主在threads上載2張照片，顯示其PayMe帳號年初九（25日）收到1名陌生女生轉帳42元，對方用英文祝賀生日快樂，由於樓主不認識對方，加上並非壽星女，對方擺明轉錯錢，隨後對方轉帳0.01元，用英文道歉，同時聲稱自己轉錯數，要求樓主交還該42元。

聯絡客戶服務中心解決事件

樓主在文中表示「唔會貪呢$42，但有啲擔心係詐騙」，雖然只是小數目，但她以防萬一，最終聯絡客戶服務中心解決事件，指出如果對方「唔係詐騙，希望你唔好再過錯數畀人，要無啦啦退返畀你，真係好麻煩，如果係詐騙嘅，祝你呢世都冇錢食飯」，許多網民認同樓主做法，「搵銀行處理最穩陣」、「一定係搵銀行」。

由於樓主擔心遇到騙徒，所以聯絡客戶服務中心解決事件。（threads@fibee_food圖片）

過錯數女子現身留言表達不滿︰唔覺得你要公開我

由於樓主沒有遮掩對方PayMe帳號的照片的姓名，所以本尊現身留言，「真係唔好意思啊，打攪咗你」，本身有朋友上周生日，除了向對方支付珍珠奶茶費用之外 , 順便祝賀生日快樂，但她「話中有話」，突指「並冇覺得你呃我錢嘅，亦都好有禮貌同你say sorry，但係亦都唔覺得你要公開我，其實講真，我都冇預會pay back嘅」。

網民︰42蚊的確係小數目，風險大過金額

明讚暗踩態度引來大量網民討論，「事實上你就係製造麻煩畀人，轉錯數的責任係應該你自己負擔」、「睇你打嘅嘢冇粗口，但係講嘅嘢態度真係麻麻哋」、「唔係騙徒都好，其實都麻煩到人囉，真心唔好咁串」、「42蚊的確係小數目，但唔知你係咪可疑戶口，風險大過金額」。

聯絡銀行最能保障雙方

更有網民發現該名女生在自己帳號交代事件經過，聲稱自己傳送退款連結，但樓主沒有按下，反而通知客戶服務中心，強調不退款「對我嚟講，冇覺得會係一個乜嘢損失」 、「不過冇諗過咁樣都要被人公開」，許多網民留言指「9成留言都叫人哋搵銀行處理，得你自己發牢騷」、「如果佢懷疑你銀行係詐騙戶口，佢就咁過返錢俾你，等於同你有交易，佢都會有問題」，亦有人明白她不滿被人公開PayMe帳號的照片的姓名，加上被誤會是行騙，因而出言不慎，但都提醒她，聯絡銀行的確最能保障到雙方。

