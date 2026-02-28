港鐵一家三口強行坐下！5人位坐6人變極擠擁　大男人這樣坐成焦點

港鐵座位有限，但亦不應強行擠坐，以免影響他人！本港1名女生在交平台上載1張圖片，顯示港鐵車廂內有一家三口強行坐進長椅，「原本呢家人得阿媽有位坐，推個女埋去擠去左邊個叔，佢老公即刻唧埋落嚟」，該名男子只有半邊身能坐到座椅，坐在最右邊的老婦因人夫強行坐下，所佔空間變得很狹窄。



許多網民留言指直斥男子不對，「個男人咁大份就行開啦」、「只要有基本尊重同距離感，根本唔會咁樣迫」，亦有人質疑稚子無知，不應公開女童樣貌。



港鐵車廂內有一家三口強行坐下，男子只有半邊身坐到座椅，坐在最右邊的老婦因人夫強行坐下，空間變得十分狹窄。（threads@yy_chan0504圖片）

5人座位硬擠6個人 旁人空間減少

樓主在threads上載1張圖片，港鐵車廂內有一家三口坐在長凳，長櫈理應只能容納5人，「原本呢家人得阿媽有位坐，推個女埋去擠去左邊個叔，佢老公即刻唧埋落嚟」，5人座位立即變成6人座位，坐在左邊的老翁空間沒有太大改變，始終旁邊只是1名女童，但坐在最右邊的老婦因人夫坐下，空間變得十分狹窄。

網民︰坐到好肉酸

帖文引來大量網民留言，有人認為「最緊要出聲」、「我坐隔離，一定會立即推開佢」、「其實個位都迫唔到咁多人，仲要夾硬坐都好衰下，個男嘅企一陣都唔會死啦，坐到好肉酸」，亦有網民認為樓主不應公開女童樣貌。

