拆利市驚見「空心利市」！女子怒斥︰唔吉利　網民分享更狂經歷

【拆利是／拆利市】農曆新年後多人都會開始拆利市，以「盤點收穫」。本港1名女子在網上發文兼上載影片，稱自己數天前與數名同事在公司逗利市，事後發現「有個同事竟然派吉利市畀我哋」，而且所有人都收到，她怒批「唔想派咪話派晒，咁樣好肉酸，又唔吉利」，而事件重點是，眾人不知道「空利市」是由誰派發。



樓主拆利市時發現「有個同事竟然派吉利市畀我哋」。（threads@angellln_n影片截圖）

網民︰空利市好唔吉利

許多網民在帖文留言，指出「其實派吉利市嗰個都會衰運連連」、「某年我都收過1位高層同事利市，打開原來係吉嘅，嗰刻真係覺得好唔吉利，後來嗰位高層比公司裁咗」、「空利市好唔吉利，當事人唔知，要同返佢講」。

利市封表面正常。（threads@angellln_n影片截圖）

過來人分享類似經歷

更有網民留言指出，數年前收到好友利市，「因為一拎上手好似怪怪哋，所以即場喺佢面前拆嚟睇吓，原來係吉嘅」，好友隨即檢查手袋內所有利市，「全部都係吉嘅」。經了解後，發現原來其兒子「將啲利市錢撩晒出嚟自己攞去買嘢，即係偷錢啦」，當時正值大年初一，只是派了數封給保安員和好友，需要補派給他們。其他網民笑言「呢啲要提早開年」、「想知衰仔下場點」、「一定要教訓佢」。

