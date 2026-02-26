收Hermès愛馬仕利市封！驚揭內藏多層藝術剪紙　男生驚：以為冇錢

【利是封／利市封／愛馬仕／Hermès】這個利市封設計也太特別了吧？有港男生近日於網上發文分享，他收到1封名牌愛馬仕（Hermès）利市封的利市，當滿懷歡喜打開，卻赫然發現利市封內有多層藝術剪紙設計，他原以為利市封是空的，幸翻至最後1層終找到1張100元紙幣。



網民留言笑說，「個利市封仲貴過張100蚊紙」、「每層攝張$100至似樣」、「咁靚嘅利市封，無$500都對唔住包裝」，有網民讚賞「呢個Hermès利市封設計得好破格」、「認真幾靚」、「Hermès利市封年年都好特別㗎」，不過也有網民指出「利市封貴唔貴唔重要，最緊要收到錢」。



該男生於Threads發文表示，「Hermès利是封（利市封），嚇死我以為入邊冇錢」。影片見到，男生正在拆利市，他今個農曆新年收穫豐富，桌面放有多張100元紙幣，另有數張20、50元及500元紙幣。

收愛馬仕利市封 驚揭內藏多層藝術剪紙

男生更收到1封名牌愛馬仕利市封，他打開利市封，沒料到裏面竟有多層駿馬、祥雲藝術剪紙設計，第一眼難以察覺到紙幣到底藏在哪裏，幸男生翻至最後1層終找到1張100元紙幣。

網民笑：名牌利市封入$500都覺得失禮

有網民留言指，「$100咁on X，用得呢個利市封起碼都$1,000啦」，男生回覆說對方給了他4封利市，「算係咁啦，心意啫」。

有網民笑言，「仲以為1層放1張銀紙添」、「仲以為最後彩蛋，有10張$1000」、「呢個利市封我當係銀包咁用」、「我拎咗set都唔敢派畀人，入$500都覺得失禮，如果唔入得厚過前面疊馬都驚人哋搵唔到啲錢」、「見過人日朋友畀老爸買嘢食，1格1張$500，佢打開晒叫孫仔影相，笑到唔見眼」。

有網民就指出利市最重點是金額，「事實證明過利市封幾靚幾高級都冇用，大家淨係想要裏面嗰張紙幣，然後嗰個愛馬仕利市封又係要擺落垃圾桶」、「華而不實，利市精神係一拆開見到錢，要搞一大輪，你估你送禮咩」。

