的士車頭手機播片！司機分神看性感女　2寶媽驚：佢唔睇馬路情況

政府立例規定司機駕駛時不可在前方放置多過2部流動電訊裝置，原意想司機專心駕駛，但就算只放1部電話，司機也可能分神！1名2寶媽在網上表示，日前和3歲半女兒乘搭的士，見到老邁男司機在前方放置1部智能手機，正播放穿上胸墊上衣（Bra Top）性感女子的影片，而司機不時注視。2寶媽抱怨「可唔可以唔好揸車係咁望住部電話，好危險」、「重點係佢唔睇馬路情況，綠燈都要我提」。



大量網民直斥男司機「不小心駕駛喎」、「司機咁開心，寓工作於娛樂」、「抄低佢車牌，1823啦」。



的士司機在前方放置1部智能手機，正播放性感女影像。（threads@love_laz_baby_影片截圖）

播放衣着清涼女子影片

樓主在threads上載相關影片和照片，可見的士司機已是滿頭白髮，雖然未見正面，但相信上了年紀，並將口罩拉到下巴位置，前方放置1部智能手機正播放影片，樓主拉近鏡頭，發現片中女子有時衣着清涼，穿上胸墊上衣（Bra Top），打扮相當性感。樓主慨嘆「阿伯，可唔可以返屋企先睇？」、「如果乘客係阿叔，可能會同你一齊happy together」，無奈自己和3歲半女兒上車，對有關情況感到不滿。

的士司機「係咁望住部電話」

最重要的是司機駕車時分神看片，「係咁望住部電話」、「唔睇馬路情況，綠燈都要我提」，即燈號已轉綠都沒有開車，樓主形容「佢想死，我唔想死住呀」。

樓主拉近鏡頭，發現片中女子有時衣着清涼，穿上胸墊上衣（Bra Top），打扮相當性感。（threads@love_laz_baby_影片截圖）

網民︰可以構成不小心駕駛或者危險駕駛

帖文引來許多網民留言，「呢樣已經可以構成不小心駕駛或者危險駕駛」、「你拍佢片，拍埋司機證，打1823，佢自然受到教訓」、「我以前都試過，搭的士時由機場入市區，司機只顧煲劇」。

最高罰款5000元及監禁6個月

今年1月（25日）起，司機駕駛時不可在前方放置多於兩部流動電訊裝置，每部裝置的屏幕對角不可超過19厘米長，相等於兩部手機大小，違例者最高可處罰款2,000元。另外，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，有機會觸犯《道路交通條例》第38條「不小心駕駛」，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。

