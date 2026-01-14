腳傷女乘的士被嫌短途！司機爆粗鬧乘客影片惹議　網民：恰細路女

扭傷腳搭的士還要被司機辱罵？有女生於網上發文公審1名的士司機，表示在東涌乘搭市區的士（紅的）時，司機嫌她與朋友車程短，邊駕車邊罵人，同行朋友已解釋因為扭到腳才乘的士，但司機仍指摘她們年輕應走路不應乘的士。



帖文引來熱議，有網民指出「東涌紅的出名拒載」、「你鬧得好搞笑，平時應該好少鬧交，下次咁嘅情況直接問佢是不是想拒載？是的話請揸去警署，唔使同佢勞氣」，有網民就批評「一直都唔明啲DCX個腦諗咩，話就話做1支長旗一定抵過10支短旗，但5分鐘賺29蚊究竟有咩好怨」，有人認為司機是欺善怕惡，「恰你細路女，試吓係彪型大漢搭車敢唔敢發惡」。



有女生於網上發文公審1名的士司機，表示在東涌乘搭市區的士（紅的），司機嫌她與朋友車程短途，邊駕車邊鬧人。（Threads@aliteralburneraccount0000）

該女生於Threads發文表示，「個司機因為車程過短無啦啦開始鬧人，我個friend解釋埋係因為扭親腳所以先搭的士，佢都繼續話我哋咁細個應該行路唔應該搭的士，然後扮打電話開始十分明顯地指桑罵槐」。

扭傷腳搭的士被司機嫌短途

女生拍下司機證及雙方爭吵過程，並說「本人唔太識鬧人，特別係當下其實都少驚，求放過」，又透露「喺東涌發生嘅，不過係紅的，所以唔清楚佢會唔會喺其他區出現，本人已經就呢件事寫咗投訴report」。

司機抱怨乘客車程短途，「嗰廿零30蚊，返轉頭又要排過」。（Threads@aliteralburneraccount0000）

的士司機：返轉頭又要排過

在長約1分鐘的影片聽到，司機抱怨乘客車程短途，「嗰廿零30蚊，返轉頭又要排過」，乘客不滿道「咁你唔好車囉」，司機激動大聲回應「唔車都車咗啦！」，乘客提議「咁你依家停低，跟住我哋落車」。

司機表示只是自言自語，「我自己講唔得呀？」，乘客指「梗係唔得啦，喂，我哋搭車，依家畀錢你喎」，司機反駁「你畀錢點樣呀？你有你畀錢，我有我講嘢」，乘客斥「哇，你喺度鬧緊我哋喎，司機，唔係大聲就得㗎喎」。

司機稱「我唔係鬧你，我X個空氣」，乘客指「你係咪玩嘢呀」。（Threads@aliteralburneraccount0000）

的士司機爆粗辱罵女乘客

司機爆粗稱「我唔係鬧你，我X個空氣」，乘客指「你係咪玩嘢呀」，司機不耐煩道「唉，你鍾意點就點啦，係咁㗎啦」，乘客續指「咁你掟低我哋囉，咁你唔想車你可以唔車啦，大聲就有理呀你？我哋細個你就可以鬧我哋呀？」，司機氣憤再爆粗「係，X你個老XXX呀，依家XX緊呀」，乘客回罵「喂，你唔好再鬧啦喎，X街」，雙方爭吵至影片完結。

有網民批評不少的士司機，「近又嫌近，遠又嫌遠，又嫌唔係過海」。（資料圖片）

網民批評的士司機：近又嫌近，遠又嫌遠

有網民表示，「叻，影低咗行車證，可以舉報佢講粗口鬧你哋，你好勇敢呀鬧返佢，畀100個叻你」，也有網民說「後生唔識嘢就唔好亂講嘢啦！的士拒載犯法㗎，佢為咗搵食，幾唔想車都只能硬食」。

有網民批評不少的士司機，「近又嫌近，遠又嫌遠，又嫌唔係過海，好啦，過海又嫌人過海，坐uber又話人哋搶生意，要明白點解啲客唔鍾意坐的士，因為好多的士佬都麻X煩，晦X氣，唔係要佢好有禮貌，唔係要去90度鞠躬，有番做人基本禮貌就得㗎啦！」。

有網民分享曾經跌斷腳打石膏，在北大嶼山醫院覆診後，欲搭的士去港鐵東涌站，被好幾位司機拒載，後來遇到1位順路去東涌站交更的「天使司機」願意接載，還不收車費，他認為「的士司機其實不是個個都咁衰，而係個人修養問題，如果司機唔夠修養又唔夠忍耐，真係唔好做呢行，否則害人害己」，有網民則說「其實東涌一堆正常的士司機，見到就攞定contact，咪益呢啲的士X」。

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第45條（1），公共巴士、公共小巴或的士司機在作為該等司機時須有禮貌及守規矩。（資料圖片）

香港法例：司機無禮貌可罰$5,000及判監6個月

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第45條（1），公共巴士、公共小巴或的士司機在作為該等司機時須有禮貌及守規矩，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。

（Threads@aliteralburneraccount0000）