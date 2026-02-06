荃灣便利店增值八達通！港男付$500鈔增值$100　做漏1事痛失$400

為八達通增值100元，竟倒蝕400元？有港男在社交平台求助網民，指在荃灣愉景新城1間便利店為八達通增值，給予店員500元紙鈔增值100元，但對方不記得找續餘下400元和提供單據，他則因趕時間事後才察覺，在事發後2天發帖詢問網民解決方案，希望能追討相關金額。



有網民認為非即日發現，加上未有單據證明，估計難以追討，甚至擔心被店員「落格」；但亦有留言建議事主到涉事分店要求查看閉路電視，「佢多咗400蚊都check到出嚟嘅，實攞得返嘅」。



有港男到便利店增值八達通，因趕時間未為意店員尚未找續，亦沒有拿到單據，事後發文求助。（示意圖／資料圖片）

便利店增值八達通 港男做漏1事倒蝕$400

該港男在threads帳號發帖，指於周日（2月1日）到荃灣愉景新城商場某間便利店，打算為八達通增值100元。他當時給予店員1張500元紙鈔，但對方及後未有找續餘下的400元，甚至連單據都未有提供，而他因為趕時間「無check清楚就走咗」，事後感到自責，並在2月3日，即事隔2天在網上發帖求助，期望可追回損失的金額。

事主周日到荃灣愉景新城某間便利店，原想為八達通增值100元，結果卻損失400元。（資料圖片）

無單據難追討？ 網民籲檢查清楚：收銀只有收多唔會收少

有留言覺得以樓主情況，或難以追討，「不是即時已經麻煩，還要上一個禮拜日」、「最慘係無單同唔係即日？宜家每次增（值）我都會睇顯示（收銀機顯示器）先安心走人，就算幾急都係3秒都唔使」、「增值和交費去便利商店真係小心點，收銀的人只有收多，唔會收少的」。

建議事主要求查看店舖CCTV：多咗400蚊實check到

有人擔心店員或因一時貪心「落格」，「可能職員會唔出聲袋咗」，故建議事主到涉事分店要求查看閉路電視，「佢哋每更都會清機，short咗400蚊數，佢哋一定會發覺㗎」、「佢有閉路電視㗎嘛，你叫佢對返咪得囉，佢多咗400蚊都check到出嚟嘅，實攞得返嘅」，但往後為避免類似事件再現，建議可選擇其他方式為八達通增值，「轉用信用卡自動增值，或set FPS增值啦」。

