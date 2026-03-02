港鐵女遭阿伯非禮！男乘客竟嗆：着短裙預咗俾人摸　後續大快人心

「Blame the victim（指摘受害人）？」有香港女生於社交平台Threads發帖文，指她穿着短裙乘搭港鐵東鐵綫列車時，遭1名阿伯非禮，女生的母親與阿伯爆發罵戰時，旁邊竟有男乘客大叫「女仔就唔應該着短裙，着得短裙就預咗俾人摸」。事主聞言大怒質問「點解女仔着裙就要俾人摸？」，全車乘客亦一同責罵男子；男子被「圍攻」想走，但被攔截。最終事主報警，男子後續辯解更是震撼全網。



網民紛紛批評該名男子觀點離譜，又大讚女事主勇敢，「cXs！咩叫短裙就預咗俾人摸」、「完全好唔尊重女性囉」、「推，你好勇敢！」。



「今日搭東鐵，見識到乜嘢叫做真正嘅人渣」。該女生於2月28日在社交平台Threads發文講述事件。她憶述，乘搭東鐵綫列車時，被1名阿伯「搏懵」，其母親於是與阿伯爭吵。沒想到這時候，旁邊竟有1名男子大聲叫，「女仔就唔應該着短裙 ，着得短裙就預咗俾人摸」，令她大感不滿，站起身質問男子「點解女仔着裙就要俾人摸？受害者要檢討自己着衫問題，但係非禮人嘅人就唔使控制自己」。

樓主表示，全車乘客不論男女都與她一起責罵該名男子，而他竟反嗆「你好X煩呀！收嗲啦八婆！」。樓主續說，列車駛到旺角東站時，男子想離開，但被她與好心幫心的路人截住，而當男子知道她要報警，即時「轉軚」稱「乜都冇講過」，卻又揶揄「咁驚俾人摸，你以後咪搭交通工具啦，就算搭交通工具都唔好坐低，以後都唔好着裙啦，着長褲啦」，令樓主「聽到呆咗」。

樓主指，警察到場後，男子「開始扮嘢」，「無啦啦指住個藍牙耳機話自己有弱聽，眼又唔好，根本唔知發生咩事」，令樓主疑惑「頭先叫我收嗲嗰陣又唔見你弱聽？」，強調「我唔會因為着短裙而覺得羞恥，真正要羞恥嘅係呢種物化女性，然後仲要扮殘疾甩身嘅廢物」。

帖文引來網民熱議，網民紛紛批評男子離譜，大讚事主勇敢，「cXs咩叫短裙就預咗俾人摸」、「啲人真係好X街！」、「完全好唔尊重女性囉」、「真cXs！唔知以為香港變左塔利班」、「你同你媽咪好勇敢好叻女呀！希望你維權路順順利利，個阿伯同男人都受到應得嘅懲罰！」、「睇字都覺得嬲，如果我喺現場我一定幫手鬧佢」、「好彩成車人幫手鬧」、「佢都戇XX！金舖擺啲金出嚟唔通又預咗佢偷啊？無自制能力嘅人應該檢討點解自己無能力控制住自己犯罪嘅衝動，而唔係去檢討其他人無足夠防範」。

不過亦有網民認為男子有言論自由，「個男人冇錯」，又質疑報警有何作用。

樓主之後回覆網民，指當時涉嫌非禮的阿伯在列車到站時，「趁住場面混亂喺開車門嗰陣勁快就跑走咗」。至於涉事男子，樓主說「我報警嘅原因係因為我覺得呢位先生已經係完全唔尊重女性，並且有性別歧視嘅傾向，所以我選擇咗報警處理，最後暫時警署嗰邊開咗File，然後我可以選擇去警署攞返佢嘅資料行民事去告佢」，強調「非禮我嘅嗰位阿伯確實係走得好快，但係查返CCTV就會捉到佢，無論係非禮人嘅人，定係亂講嘢侮辱人嘅人，我都覺得係需要令佢哋得到應有嘅懲罰」。

樓主最後重申，「雖然我唔知我嘅做法究竟有冇用，或者啱唔啱，但係我只係唔想畀呢啲人可以唔使對自己講完嘅說話去負責，亦都唔想畀佢可以再言語去到傷害到其他人」，又期望藉帖文「警世」，「希望各位男士女士都小心」。

