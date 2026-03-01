有片｜母子酒店自助餐打包被阻！狂毆女職員：我畀咗錢　結局絕了

在酒店食自助餐不能「打包」是常識吧？內地微博瘋傳影片，江蘇有1對母子在五星級酒店吃自助餐時，試圖自行打包餐點被阻，兒子竟「發爛渣」狂打女職員，怒吼「我第1次遇到不讓打包的，帶點回去慢慢吃怎麼了！你們XXX（酒店名稱）一點服務理念都沒有？」。



男子之後更逼迫酒店向他們道歉，後續惹來網民公憤，斥責離譜，「大男人對女人動手就不對了」、「連起碼的家教也沒有、社會規矩都不懂，這一家果然是無理走遍天下」、「真丟人現眼」，又認為應該嚴懲。



內地微博瘋傳影片，江蘇有1對母子在五星級酒店吃自助餐時，試圖自行打包餐點被阻，兒子竟「發爛渣」狂打女職員。（微博影片截圖）

以為「誰大誰惡誰正確」？微博帳號「藍色的煙捲」早前發布影片，指當日早上9時半，有1名男子與80多歲母親到酒店吃自助早餐，隨後男子取出自備的膠袋和餐，把食物放進餐盒「打包」，準備帶走。

江蘇母子酒店自助餐打包被阻 狂打女職員：帶點回去吃怎麼了？

由於餐廳規定「早餐不提供食品打包服務」，門口亦已貼上相關告示，女職員見狀上前，以親切語氣提醒80多歲母親「阿姨，我們這裏不能打包」，詎料兒子怒氣沖沖跑來咆哮「我第1次遇到不讓打包的！帶點回去慢慢吃怎麼了！你們XXX（酒店名）一點服務理念都沒有？」，盯着女職員揚言要投訴，後來更動手狂打對方。

男子多次動手推撞女職員，女職員反問「你打我幹嗎？這裏有監控！」，旁邊有3名女職員幫忙制止男子。（微博影片截圖）

江蘇男要求職員道歉 結局是這樣

影片長約3分鐘，見到男子正大聲責罵1名女職員，說到激動處竟多次動手推撞女職員，女職員反問「你打我幹嗎？這裏有監控！」，旁邊有3名女職員幫忙制止男子。不過男子未有平伏，還對着女職員怒吼，強調他們已付費用餐，要求職員必須向其母親道歉。

影片最後，男子與母親把已「打包」的食物留在餐桌上，於女職員帶同下離開餐廳，惟男子仍邊行邊抱怨「我畀咗錢！」。

影片最後，男子與母親於女職員帶同下離開餐廳，惟男子仍邊行邊抱怨「我畀咗錢！」。（微博影片截圖）

男子與母親把已「打包」的食物留在餐桌上。（微博影片截圖）

網民批離譜：厚顏無恥

網民看過影片紛紛批評男子離譜，「這種人沒有素質，酒店服務人員沒錯」、「大男人對女人動手就不對了」、「連起碼的家教也沒有、社會規矩都不懂，這一家果然是無理走遍天下」、「真丟人現眼」、「厚顏無恥」、顧客不要把自己真的當作上帝！」。也有網民認為應該嚴懲，「動手，報警就完事了，跟他廢話什麼」、「打人是違法犯罪。起訴他」。