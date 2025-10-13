港鐵阿伯逼讓座！女生被罵哭批「歧視」　後續大快人心：欺善怕惡

【港鐵／讓座爭議／關愛座／優先座】港鐵座位有限，但不應強逼讓座。本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵東鐵綫車廂內有阿伯強逼1名坐在普通座位的年輕女生讓座，女生疑被罵哭站在一旁，批評遭「歧視」。阿伯成功獲得座位，最終有男乘客看不過眼，連珠炮發「反擊」阿伯，阿伯則一言不發任由男乘客責罵。



影片引來網民熱議，大部份人都讚男乘客「做得好」，又批評阿伯離譜，「好舒服，聽咗3次」、「做得好，最憎恃老賣老」、「再1次證明啲廢老淨係識恰後生女」、「應該叫個阿伯向個女仔道歉」。



港鐵再發生讓座爭議。有乘客於社交平台Threads發布影片，指港鐵東鐵綫車廂內，有1名坐在普通座位、相信是內地年輕女生被1名阿伯強逼讓座，「事源係疑似1個內地女生被1個阿伯X話唔肯讓座。之後女仔喺度話佢歧視佢同埋好多其他嘢」。

港鐵阿伯逼讓座 後生女批「歧視」

樓主續說，本以阿伯獲得座位後「獲得1分」，詎料坐在旁邊的男乘客看不過眼，「X返個阿伯轉頭」。樓主補充，「我都唔buy 阿伯的態度和做法……當時其實好似關愛座都係吉的」。

男乘客挺身而出 後續大快人心

影片長30秒，拍攝了男乘客「反擊」阿伯過程。影片見到，戴着Airpod、穿黑衣的男乘客，正「爆粗」指罵坐在座位、攜有手推車行李的阿伯，「戇 X，X你老X啊！你有得坐就坐啦，講咁X多嘢，嘈X住晒！X你老X！關你X事咩，人哋讓唔讓，人哋都無開聲！X你恰X人哋啊！」。

影片見到，戴着Airpod、穿黑衣的男乘客，正「爆粗」指罵坐在座位、攜有手推車行李的阿伯。（Threads@letsgourrrreat）

面對男乘客連珠炮發，阿伯一聲不響，不時看看男乘客（Threads@letsgourrrreat）

面對男乘客連珠炮發，阿伯一聲不響，不時看看男乘客，而阿伯前方站着1名疑似正在哭泣年輕女生，相信就是被迫讓座的女生。樓主則笑言「（阿伯）受到技能沉默，無法反擊」。

網民讚男乘客做得好 批阿伯離譜：淨係識恰後生女

網民看過影片議論紛紛，大部份人都讚男乘客「做得好」，「Airpod男做得好！最憎恃老賣老」、「我會即場拍手：講得好！」、「好舒服，聽咗3次」、「證明好多後生忍咗呢啲人好耐」。

也有不少網民批評阿伯離譜，「再1次證明啲廢老淨係識恰後生女」、「廢佬見勢色唔對即刻笠水」、「欺善怕惡」、「鬧人打人嗰陣中氣十足㗎，但又要下下都要坐扮柔弱」、「個女仔明顯俾個阿伯整到喊緊啦，應該叫個阿伯向個女仔道歉。你睇個阿伯坐低咗都懶得理佢，一啲嘢都無」。不過亦有網民指出，「（阿伯）係X街，但唔關歧視事」。