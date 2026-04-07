吃三寶飯後喉嚨刺痛！醫生夾出2.5cm尖銳異物　誤吞5類物體恐穿孔

用膳期間鯁骨，後果可大可小！台灣1名醫生指出，有病人「吃完三寶飯後喉嚨一直痛」，原來是1片大約2.5厘米的雞骨牢牢卡在食道上的括約肌，幸順利取出只有輕微破皮。該醫生又指鯁喉的臨床個案無奇不有，包括戒指、牙刷、硬幣、鐵釘、刀片等，「想不到的都有，會吞下去的理由也是千奇百怪」。醫生指出，有5類異物一旦誤吞，有機會造成穿孔，可能迅速引發深層頸部感染、縱膈腔炎和血管損傷導致大出血等嚴重併發症，提醒大家進食時保持專心。



1名病人聲稱「吃完三寶飯後喉嚨一直痛」，胃鏡顯示食道上括約肌有1片雞骨頭牢牢卡住。（facebook專頁「Dr.Le 李柏賢」圖片）

2.5厘米左右雞骨頭卡住食道

胃腸肝膽科醫師李柏賢在其facebook專頁指，1名病人聲稱「吃完三寶飯後喉嚨一直痛」，胃鏡顯示食道上括約肌有1片大約2.5厘米長雞骨頭牢牢卡住，取出後證實輕微破皮，過年期間都有類似個案，其實也不罕見。

有病人試過吞戒指、牙刷、硬幣、鐵釘、刀片

李醫生指出，台灣有研究顯示，上消化道異物中魚刺約佔56.8%，其次為雞骨容藥物鋁箔包裝（PTP），「當然臨床上則是無奇不有，戒指、牙刷、硬幣、鐵釘、刀片等等想得到的，想不到的都有，會吞下去的理由也是千奇百怪」。

誤吞5類異物 一定要接受緊急內視鏡

李醫生表示根據指引，如果誤吞5類異物，一定要進院，接受緊急內視鏡（Emergent endoscopy）：

李醫生取出後，證實病人輕微破皮。（facebook專頁「Dr.Le 李柏賢」圖片）

1. 鈕扣電池（esophageal battery）

可在2小時內造成強鹼性液化性壞死與穿孔

2. 多顆磁鐵

可能夾住腸壁，導致壓迫壞死、穿孔與腹膜炎

3. 水晶寶寶（Water beads）

吸水後可顯著膨脹，造成腸阻塞，X光不易偵測

雞骨頭大約2.5厘米長。（facebook專頁「Dr.Le 李柏賢」圖片）

4. 藥物鋁箔包裝

邊緣銳利，容易造成穿孔

5. 食道內尖銳異物

停留愈久，穿孔風險愈高，例如魚刺和雞骨，特別是牙籤，木製牙籤在X光下並不明顯，可以穿出腸壁，甚至遷徙至腹腔或刺入肝臟形成肝膿瘍，不一定好像吞到魚刺，會立即感到疼痛，可以幾日後才出事

可能迅速引發嚴重併發症

食道，尤其是頸段與上胸段，位置緊鄰氣管、主動脈與其他重要大血管，以及縱膈腔，一旦尖銳異物造成穿孔，可能迅速引發嚴重併發症，例如深層頸部感染、縱膈腔炎、血管損傷導致大出血，異物過了食道不一定安全，雖然大約80至90%異物可以自然排出，但尖銳異物進入胃腸道後，仍有顯著穿孔風險，大約15至35%，若長度超過6厘米或直徑逾2.5厘米，通常難以通過十二指腸，建議24小時內評估取出。

李醫生提醒，如果懷疑誤吞異物，請盡快求醫，不要相信偏方。（AI生成圖片）

切勿誤信偏方

一旦誤吞異物，切勿吞飯、喝醋和催吐，偏方可能令到尖銳物卡得更深，增加穿孔風險。正確做法是盡早就醫，隨住內視鏡技術的發展，內視鏡異物移除成功率可達95至100%，但仍與就診時間和異物卡住部位有關。另外，若異物已經進入腸道，而且暫無症狀，大家可以觀察糞便，若48至72小時未能排出，就需要追蹤，一旦出現腹痛、發燒、黑便或嘔吐，需要立即求醫。

醫生︰有骨頭或刺的食物要專心吃

李醫生提醒大家「有骨頭或刺的食物要專心吃」，尤其是海鮮粥和排骨湯，可能有小魚刺或是碎骨頭。此外，餐中牙籤也不要亂丟，如果懷疑誤吞異物，請盡快求醫，不要相信偏方。

（facebook專頁「Dr.Le 李柏賢」）