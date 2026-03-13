八爪魚被開膛仍車內「越獄」　3天後拆車傳惡臭　終在這位置尋回

【八爪魚／章魚】海鮮即使被開膛仍有「越獄」風險！山東聊城1對夫婦日前買了2隻活章魚（八爪魚），打算做爆炒辣章魚，店家幫忙將章魚開膛破肚處理好後放進膠袋中，接着男子將未繫口的膠袋放在私家車副駕駛座上，惟之後竟發現其中1隻章魚「逃跑」了。男子仔細翻找不果，只嗅到車內有股怪味，到第三天在汽車維修店師傅幫助下拆車，終在車內1位置的小孔內用鉗子夾出消失的章魚。



山東聊城1對夫婦日前買了2隻活章魚，男子將未繫口的膠袋放在私家車副駕駛座上，惟之後竟發現其中1隻章魚「逃跑」了，最終須向汽車維修店師傅求助。（抖音@LIAN影片截圖）

據《極目新聞》報道，山東聊城任先生3月2日與妻子到海鮮專賣店，花63元人民幣（約70港元）購買了2隻活章魚，店家幫忙將章魚開膛破肚處理好後放進膠袋中，接着任先生將未繫口的膠袋放在私家車副駕駛座上，沒料到其中1隻章魚趁機「逃跑」了，「我晚上把袋子拿回家的時候，明顯感覺袋子輕了」。

八爪魚車內「越獄」匿藏3天傳惡臭

任先生第二天在車內仔細翻找了很久，除了嗅到有股怪味外，始終一無所獲。等到3月4日，任先生再次翻找，只發現車內地毯上有淡淡的白色痕迹，懷疑是「逃跑」的章魚留下，於是開車到4S店（集汽車銷售、零配件、售後服務、信息回饋為一體的特許經銷店）檢查。

修車師傅拆除座椅間的中央扶手箱，終在下方小孔內用鉗子夾出消失的章魚。（抖音@LIAN影片截圖）

修車師傅拆除座椅間的中央扶手箱，終在下方小孔內用鉗子夾出消失的章魚。（抖音@LIAN影片截圖）

座椅間中央扶手箱小孔內尋回

修車師傅先後將副駕駛座及駕駛座的座椅拆掉，也未有發現，其後拆除座椅間的中央扶手箱，終在下方小孔內用鉗子夾出消失的章魚，任先生妻子形容「師傅快熏吐了」。

任先生則說，「現在冬天味道還不大，到了夏天肯定臭了，如果不拆車肯定找不到」，而這輛車他才剛買了2個多月，拆車花了400人民幣（約453港元）。

（極目新聞／抖音）