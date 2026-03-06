搭港鐵被踩甩鞋直插路軌罅！女生極無助　職員忍笑借拖鞋結局係咁

真尷尬！日前有女生在社交平台發文，指搭乘港鐵機場快線閘門打開上車之際，被後方大媽「踩甩鞋」，鞋子隨即跌下路軌罅，而她穿著絲襪清晰可見其腳趾，情況令人尷尬。她向港鐵職員求助，可惜未能成功拾回鞋子，職員借出拖鞋解困，她感激對方幫忙，同時呼籲各位港鐵乘客：「唔該大家上地鐵同前面嗰個保持距離ok？」



帖文引來網民爆笑，甚至改篇張敬軒名曲《櫻花樹下》歌詞，「地鐵有一個阿蟬貼在你身邊，驚慌到踩咗向前，鞋就跌落了車箱邊，令你靦腆一臉，像櫻花萬千」。但有人安慰，「sis絲襪無穿窿，四捨五入等於唔尷尬」、「正面啲諗可以買新鞋」。



女事主向《香港01》表示，今早（6日）已接獲港鐵來電，表示已搵回其鞋子，「但我同佢哋講話唔要了」，請職員代為處理，對話時彼此似乎都在忍笑。



有女生搭乘港鐵上班，上車時不幸被後方大媽「踩甩鞋」，鞋子跌下路軌令她尷尬不已。（「threads＠cheryl_jaewon」圖片）

港鐵青衣站上車 慘被後方大媽「踩甩鞋」

女事主在threads發帖，指周四（3月5日）早上上班途中，搭乘機場快綫並在青衣站上車，形容當時「個人已經入咗車廂，後面個阿嬋一嘢踩甩咗我左腳隻鞋」。禍不單行的是鞋子隨即跌下路軌，「直插月台深深處」。她上傳照片所見，她穿著黑色絲襪搭配樂福鞋，但因鞋子跌下路軌隙罅，她無助站在月台，由於絲襪透膚甚至清晰可見其左腳腳趾，情況非常尷尬。

事主在5日早上搭乘港鐵上班，在青衣站上車時被後方大媽「踩甩鞋」。（「threads＠cheryl_jaewon」圖片）

向港鐵職員求助 未能夾回鞋子

樓主當時雖然氣憤，但看在大媽有道歉，同時留下查看能否幫忙，「所以我只係西咗佢幾下面」，便尋求港鐵職員幫忙。她到達客服中心時，指男職員聽聞事件後，隱約感到對方想笑「但努力壓住嘴角」，之後2名職員拿着電筒和長夾，表示只能等下班列車到達時方能打開幕門，可惜「照完一輪」仍未能尋獲鞋子，對方遂稱需等待「收晒車」再派人下路軌拾回。

感激港鐵職員借拖鞋 籲乘客上車應保持距離

樓主在帖文感激港鐵職員，事發時借出拖鞋給她，明白對方已經盡力，「但真係搵唔到都無計」，當時亦有通知家人拿來另一對鞋替換，並將拖鞋歸還職員。她藉是次經歷呼籲他人搭乘港鐵時，應和前方乘客保持距離，不滿斥「機場快綫大X把位啦，阿嬋你咁心急係做咩？」。

雖當下未能成功夾回鞋子，但她感激港鐵職員盡力幫忙，並借出拖鞋「救急」。（「threads＠cheryl_jaewon」圖片）

網民留言爆笑：地鐵有一個阿蟬貼在你身邊，驚慌到踩咗向前

帖文引來網民紛紛爆笑，「好彩呢到係threads，唔似啲職員要忍住，我笑到gap gap聲」、「老細：做咩遲到？你：我跌咗隻鞋」、「2026最潮OOTD：黑絲加拖鞋」，甚至改篇張敬軒名曲《櫻花樹下》歌詞，「地鐵有一個阿蟬貼在你身邊，驚慌到踩咗向前，鞋就跌落了車箱邊，令你靦腆一臉，像櫻花萬千」。

網民安慰：正面啲諗可以買新鞋

有留言分享類似經歷，「大約10年前都試過，有個男仔踩到我隻鞋跌咗入條罅，走去搵啲職員佢哋話無辦法，之後嗰條友陪我赤住一隻腳咁出閘買鞋」、「你唔係唯一呀，我老公都試過，職員都借咗對拖鞋俾佢」。有人則安慰樓主，「最緊要人無事」、「sis絲襪無穿窿，四捨五入等於唔尷尬」、「正面啲諗可以買新鞋」、「好同意你話啲人唔知點解要咁急（上車）！心急嘅人其實唔會快啲到」、「有警世作用，以後更加小心，儘量唔好踩人或被人踩到」。

事後接港鐵職員致電 鞋子最終咁處理！

不少人都關注事件後續，例如「點還返對鞋」。樓主補充指當時有留下聯絡電話，雖然她事後通知港鐵，表示即使拾到鞋子，她亦不需要，事關另一隻鞋已扔掉。女事主向《香港01》表示，今早（6日）已經接獲港鐵來電，表示已搵回其鞋子，「但我同佢哋講話唔要了」，請職員代為處理，對話時彼此似乎都在忍笑。

