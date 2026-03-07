青衣大媽踩凳磨腳！被斥責1句反駁︰係鍾意捽　網民︰香港腳發作

使用任何公共設施都要顧己及人！本港1名女子在網上發布影片，顯示1名大媽坐在青衣街頭的鐵凳上，除鞋將雙腳伸到旁邊另1張鐵凳的凳邊，不斷狂磨腳板底「做腳底按摩」，把凳邊當作「按摩工具」。目擊者不齒其行為，邊拍攝邊問「好痕呀隻腳係咪？」，大媽未知是否完事抑或嘗試避開鏡頭，一邊轉身，一邊回答「吹漲呀，唔痕呀，我係鍾意捽」。



目擊者在帖文指出「影之前我叫佢唔好咁捽，其他人要坐，佢話公眾地方佢鍾意點就點，然後我就話咁我影低佢畀屋企人睇唔好坐，佢話好呀」。大量網民嘲諷「香港腳發作」、「當係鵝卵石用法」、「一腳踢走佢對鞋，睇下佢仲痕唔痕」。



1名戴口罩的大媽坐在鐵凳上，轉身把雙腳伸在旁邊另一張鐵凳凳邊，繼而利用凳邊狂磨腳板底，當眾「做腳底按摩」。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

利用凳邊狂磨腳板底 當眾「做腳底按摩」

樓主在facebook群組「青衣街坊吹水會」上載影片，長約9秒，可見1名戴口罩的大媽坐在鐵凳上，雙鞋在地面，她轉身把雙腳伸在旁邊另一張鐵凳凳邊，繼而利用凳邊狂磨腳板底，當眾「做腳底按摩」。

樓主邊拍攝邊問「好痕呀隻腳係咪？」、「係咪好痕呀隻腳？」，大媽一度用手臂遮臉。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

大媽︰吹漲呀，唔痕呀，我係鍾意捽

樓主邊拍攝邊問「好痕呀隻腳係咪？」、「係咪好痕呀隻腳？」，另有1把疑似小朋友叫聲，多次高呼「捽呀」。大媽一度用手臂遮臉，一邊轉身不再「按摩」，一邊回答「吹漲呀，唔痕呀，我係鍾意捽」，未知是否完事或避免被樓主拍攝。

大媽一邊轉身不再「按摩」，一邊回答「吹漲呀，唔痕呀，我係鍾意捽」，未知是否完事或避免被樓主拍攝。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

網民炮轟︰唔衛生

樓主在帖文解釋，拍攝前已經要求大媽勿再「按摩」，因其他人都會坐下，但大媽稱「公眾地方佢鍾意點就點」，樓主指出自己將會拍攝，提醒家人切勿在現場坐凳睇，大媽表示同意。影片引來許多網民留言，炮轟大媽「嘔心」、「唔衛生」、「以後唔敢坐」、「佢句回應都好囂張」。

（facebook群組「青衣街坊吹水會」）