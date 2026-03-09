想讓私生子分祖屋財產！渣男父親瞞足40年惹妻女不忿　網民咁建議

出軌已經過份，想分家產給私生子女是否合理？台灣1名女生在網上表示，最近發現父親大約40年前外遇，而且有1名私生兒子，「這40年來他都有持續匯款給他兒子做撫養費」，費用達到數百萬新台幣，難怪一直要妻子出錢照顧親女。父親被揭破姦情後，最初答應將所有財產包括祖屋分給妻女，但如今反悔，明言想「私生子都能拿一份」。



女事主指出「當初我們能有這棟房子的條件是必須要擔起照顧老家老人們的責任，我們辛苦住在鄉下照顧祖父母」，因方便起見才納入父親名下，她和母親「只是想守護我們從小到大的家而已」，但現在連「最後的庇護所都沒有」。



許多網民留言指「真的有夠渣，外遇偷吃還重男輕女」、「可以找律師，然後婚內外遇，私生子是證據，你媽媽可以告爸爸」、「有驗過DNA嗎？那麼久以前，搞不好不是爸爸的兒子」。



父母婚前答應到鄉下照顧樓主祖父母，因而獲得祖屋，屬於父親名下婚前財產。（《翻盤下半場》劇照）

母親出錢出力單獨照顧女兒

樓主在Dcard討論區表示，父母婚前答應到鄉下照顧樓主祖父母，因而獲得祖屋，屬於父親名下婚前財產，樓主自小至大「生活吃穿、甚至連健保費都是我媽負責，我爸沒出過什麼錢，因為我爸一天到晚對我媽說窮」、「負責照顧鄉下長輩們，錢也幾乎是我媽出的」，原來父親「貧窮」原因是照顧自己私生子。

父親被揭破有私生兒子

樓主最近發現父親約40年前有外遇，並生了1名兒子，同時辦理認領手續，雖然目前和小三分手，但父親非常疼愛兒子，「這40年來他都有持續匯款給他兒子做撫養費，費用好幾百萬」。樓主和母親質問父親，「他一開始說什麼都可以給我們、補償我們」，母親要求「不想要讓那個私生子拿家裡任何一毛錢」，父親當場同意，簽了協議將祖屋過戶。

樓主父親拒絕讓出祖屋，明言承認想過世後，「私生子都能拿一份」，令到樓主和母親擔心失去家園。（《翻盤下半場》劇照）

父親拒絕讓出祖屋 希望私生兒子分一份

但父親「真的要執行卻開始推三阻四」，甚至承認想過世後，「私生子都能拿一份」。由於祖屋是婚前財產，樓主母親打離婚官司，都未必能夠取回祖屋，但她們不甘心「讓那個私生子白拿屬於我們的東西」、「只是想守護我們從小到大的家而已，連最後的庇護所都沒有」。

網民︰婚內出軌可以告對方

帖文引來大量網民留言，「婚內出軌可以告對方，也可以告伴侶，孩子是最直接的證據，都不用特別去找，不告嗎？」、「沒救，讓他晚景淒涼比較能出一口氣」、「遇到這種事，辛苦你們了」。

