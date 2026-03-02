有片│的士司機激戰中產阿伯：唔X使尊重啊？　孫女仙氣正臉成焦點

【MMA／的士／中產】誰對誰錯？本港WhatsApp群組近日瘋傳1段「的士佬大戰中產阿伯」影片，指深夜時分聯合醫院門外，有1名的士司機與1名阿伯激烈爭執，阿伯疑曾動手打司機頭部，司機則不斷「爆粗」怒斥「你中產扮X晒嘢喺度吓？」、「幾廿蚊袋咗我背脊骨落」，阿伯則多次作狀欲衝前動手，但被孫女「死跟」勸止。影片最後阿伯表示要報警，的士司機則揶揄「快X啲報𠻹呀，等你啊企喺度！揸的士唔X使你尊重啊？吓！你個X街中產！」。



影片引來網民熱議，認為雙方都有問題，「阿伯你郁手就已經雙輸，你無郁手，司機講粗口，司機告得」、「兩個男人都有問題」。不過亦有大批網民錯重點，關注阿伯孫女美貌，「好靚女」、「想識孫女」。



這段「的士佬大戰中產阿伯」影片於WhatsApp群組流傳，其後被轉載到YouTube、Facebook、Threads等多個本地群組。影片長1分35秒，見到當時正值深夜，1部的士停泊在聯合醫院門外，司機從車尾繞到車門爆粗斥責阿伯「而家我X你老X！點X樣？」。

聯合醫院外的士司機舌戰阿伯：你中產扮X晒嘢喺度！

阿伯聞言激動，想衝前出手但被旁邊的孫女拉住勸阻，「得喇、得喇、得喇」。司機被嚇到後退1步，隨即站穩陣腳挑釁「嚟吖！」。阿伯爆粗反擊「X你老X！」，司機回嗆「過嚟吖，而家就上車，我帶你去X我老X！」。阿伯繼續爆粗「X你老X臭X！」，司機咆哮「你老X臭X，你中產扮X晒嘢喺度！吓！幾廿蚊袋咗我背脊骨落！唔X唱關你X事咩？睇下你孫女啦，喺度嘈喧巴閉」。

的士司機：揸的士唔X使你尊重啊？X街中產！

司機續說，「一係報警，唔好X玩嘢，嗱，一係就同你個孫女入去睇醫生。乜X嘢啫，一係你而家嗱嗱聲報警，我就好XX驚，你打X咗我頭先，有X晒車CAM，我就未XX驚過！我一下都無X掂過你，你就打X我，我有車CAM嘅！」。阿伯不滿指「你鬧我老X」並報警，司機回嗆「我鬧你老X咪鬧你老X囉！唔得啊？報警囉，X頭！快X啲報𠻹啊，等你啊企喺度！揸的士唔X使你尊重啊？吓！你個X街中產！你個孫女病X緊啊！快X啲玩嘢𠻹啊！」。

雙方爭吵期間，孫女一直拉着阿伯勸止，但不成功。影片至此結束。

雙方「爆粗」爭吵得十分激烈。（網絡影片截圖）

網民：2個人都有問題

網民看過影片議論紛紛，認為雙方都有問題，「阿伯你郁手就已經雙輸，你無郁手，司機講粗口，司機告得」、「喺孫女面前一定要耍帥」、「孫女好慘，兩個男人都有問題」。

阿伯孫女美貌反成焦點

然而亦有大批網民錯重點，關注阿伯孫女美貌，「好靚女」、「有仙氣」、「想識孫女」。