慈雲山小巴女司機逼長者讓座「預約客」：唔讓就落車！　後續超狂

搭小巴可預留最佳位置？本港社交平台Threads流傳影片，指有慈雲山往佐敦紅色小巴女司機，因有中途上車的客人「book咗位」，竟喝令1名老婆婆轉坐後面位置，以讓出「預約」座位，更揚言「唔坐（後面）就落車」。其他乘客不滿與司機爭吵，但由於趕時間，乘客之後勸喻不要再吵架，要求開車，惟女司機拒絕照做，聲言「開車需要情緒」。



影片引來網民熱議，不少人驚訝，「小巴有得book位嘅咩？」，有人則指專線小紅打電話留位屬平常事，否則中途站恐長期難上車。亦有人認為「情緒咁唔穩定，真係唔適宜揸公共交通工具」。亦有網民建議向運輸署投訴。



本港社交平台Threads流傳影片，指有慈雲山往佐敦紅色小巴女司機，因有中途上車的客人「book咗位」，竟喝令1名老婆婆轉坐後面位置。（Threads@petersa0918）

「唔知有冇住慈雲山嘅人坐過去佐敦嘅小巴，應該都明白我嘅感受」。有乘客於社交平台Threads發布影片，指1月30日下午1時許等小巴等了差不多半小時，「個個人都等到有啲燥底」，詎料一上車有1名坐最前排的老婆婆，被女司機要求讓出座位予「留位客」使用，「個阿姨（司機）就叫佢（老婆婆）坐入面嗰個位，話有人book咗位」。

慈雲山小巴女司機為「預約客」要求長者讓座

樓主表示，老婆婆不願意轉座位，「話佢坐先嘅點解唔坐得」，女司機隨即責罵老婆婆，「直接叫佢坐後面」，更揚言「唔坐就落車」，其他乘客見狀幫老婆婆「圍攻」司機，「咁後面啲人就幫個婆婆一齊鬧返個阿姨，後尾因為個個都趕時間，先叫個婆婆唔好再同佢吵」。

影片長53秒，見到有乘客正高舉手機拍攝，司機即命令「你快啲同我刪咗個相啊！」。有乘客要求司機開車，「開車啊，大家都要去醫院啊吓」，惟司機沒理會，轉身望向前方，未打算開車，隨即有乘客喝斥「你唔開車，畀返晒啲錢人」。

乘客正高舉手機拍攝司機，司機即命令「你快啲同我刪咗個相啊！」。（Threads@petersa0918）

司機激動指，「我點開車啊大佬，大哥！開車需要情緒！你咁樣鬧我點開先！」。（Threads@petersa0918）

被乘客圍攻拒開車 女司機：開車需要情緒

司機聞言激動反駁「我點開車啊大佬，大哥！開車需要情緒！你咁樣鬧我點開先！」，疑似老婆婆乘客反嗆「你個情緒唔穩定唔好揸囉」。司機再次轉身沒有回應，惟疑似老婆婆乘客再揶揄「你情緒唔穩定啊嘛，唔好揸啊！」，司機重申「你影響我情緒我點開啊？」。

這時其他乘客勸喻勿再爭吵，「唔好再嘈啦，大家都想開車，佢（司機）都收咗聲啦」，但疑似老婆婆乘客深深不忿，「佢攞手機影人相啊，影我相啊！」。之後車廂回復平靜，但直至影片結束，司機仍未開車。

車廂回復平靜，但直至影片結束，司機仍未開車。（Threads@petersa0918）

樓主補充，一開始老婆婆不願望調往後面座位，女司機即時取出手機對着老婆婆，才會令婆婆發怒，「因為個阿姨拎部手機對住個婆婆，個婆婆先會發咁大脾氣」。

網民籲向運輸署投訴：情緒不穩不宜駕駛公共交通工具

網民看過影片議論紛紛，「小巴有得book位嘅咩？」、「我孤陋寡聞，而家先知有打電話留位呢樣嘢……」、「終於畀全世界知道呢條線有幾X街」、「情緒咁唔穩定，真係唔適宜揸公共交通工具」，又建議向運輸署投訴。

不過亦有網民認為，「坐小巴呢啲，梗係要坐入面㗎啦，個個自私坐晒出面，有時真係見唔到仲有位㗎，仲有……好多小巴都有電話留位㗎啦你唔係唔識呀？個個總站上滿晒咁中途唔使坐啦，定係要個個人都要回頭去總站搭呀」、「得罪講句，佢態度差係可以話佢，但係紅小巴打電話留位已經係好多年前嘅事」。

