自小代儲利市錢！父親拿存摺要求女兒學投資　設這限制獲全網認同

從小學懂投資，早日財富自由！台灣1名女生在網上表示，過年期間和父母閒聊，當她準備返校時，父親突然取出1本銀行存摺，表示是她「從小到大的紅包錢」，而且指出「這些錢你自己去學投資，不要再放銀行」、「投資的利息你可以拿走，但是本金不能動」，父親更強調「重點不是賺多少，是你要開始學習投資」，令到女生開始研究如何投資。



大量網民留言大讚「你爸很酷，你的確應該趁年輕學習投資，年輕，時間就是本錢，即便犯了錯也有機會補回來；總比年紀大時急著亂投資，有時候跌倒是沒辦法再爬起來的」、「紅包錢拿來學投資，就算賠錢也比花掉更有價值，至少還能有學習經驗，也體驗一下股市」。



樓主指父親突然取出1本銀行存摺，表示是她「從小到大的紅包錢」，要求她學習投資，強調「重點不是賺多少，是你要開始學習投資」。（AI生成圖片）

要求利用由小儲到大利市錢進行投資

樓主在「Dcard討論區」表示，今年農曆新年過年加上連假，留在家中的時間較長，並且有跟父母聊天。正當樓主準備回學校之際，父親突然取出1本銀行存摺，並指這是她從小到大的利市錢，要求她學投資，切勿再放銀行，「投資的利息你可以拿走，但是本金不能動」，強調重點並非賺了多少，反而是要她開始學習投資。

網民留言指「評估就是開始了解的第一步，時間複利將會幫你開始利滾利」、「小小金額投投看，輸贏比較沒壓力」，亦有人提議選擇購買何種股票。（AI生成圖片）

樓主開始學習投資

樓主覺得父親「蠻酷的啦」，本來以為所有利市錢都拿去支付學費，自言「其實沒有學過什麼投資，我爸也沒教我」，自行研究和請教大家投資心得。

網民︰小小金額投投看，輸贏比較沒壓力

帖文引來大量網民討論，「評估就是開始了解的第一步，時間複利將會幫你開始利滾利」、「小小金額投投看，輸贏比較沒壓力」，亦有人提議選擇購買何種股票。

