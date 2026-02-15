商場MMA！2女打鬥M記食物當武器　汽水砸頭灑滿地　大叔1舉動獲讚

打交打到拿食物當武器？有網民在Threads上傳2名女子打鬥的影片，顯示1名長髮女子和短髮女子大打出手，互相拍打頭部及推撞，有人大喝「望住我」、「係咪要打呀」，動武期間更將麥當勞外賣食物當「武器」，長髮女拿汽水拍打短髮的頭部，令汽水灑落一地，當中有1名熱心大叔介入勸架，獲網民大讚是勇士。不少人痛心食物被當武器糟蹋，「個女人投擲所有老麥」、「難為了清潔姐姐」。



2名女子在商場內爭執，不少網民認出地點是彩虹清水灣道匯八坊。（Threads@for.the.special.one影片截圖）

樓主在Threads分享影片，表示2月13日晚去買晚餐，「點知撞到人哋打交」。影片開首身穿白衣外套牛仔褲的長髮女子已和身穿藍衣卡奇色長褲的短髮女子扭打在一起，長髮女憑身高手長優勢拍打短髮女的臉部，全程佔上風，短髮女抓住對方衣服作勢拍打。

+ 6

短髮女衝向對方旁邊疑似撿東西，被長髮女打頭。（Threads@for.the.special.one影片截圖）

短髮女反擊，伸手向着長髮女手持的麥當勞外賣食物。（Threads@for.the.special.one影片截圖）

有人大喝：望住我 用麥當勞外賣汽水砸頭

雙方一度分開，之後短髮衝到對方身旁疑似撿回地上物品。這時有名穿黑黃配色外套的大叔行近，相信想隔開2人。長髮女大喝一聲「望住我」，再拍短髮女的頭部，短髮女此時一手襲向長髮女左手拿着的大袋麥當勞外賣食物，令一袋汽水飛脫墜地，一袋食物也被甩到地上。長髮女氣極索性用麥當勞外賣當「武器」，將汽水拍到短髮女頭上，整杯汽水灑落地上，大叔都嚇到縮一縮後。

長髮女用麥當勞的外賣汽水砸向短髮女的頭。（Threads@for.the.special.one影片截圖）

兩度打鬥熱心大叔制止 目擊者：好彩個叔叔返嚟幫手

樓主指「多謝嗰個叔叔出去制止佢哋，我有諗過出去阻止，但係我驚俾佢地打埋一份」。他補充道，當時聽到爭吵聲才看過去，2女已「打緊」，不知爭執起因，該名大叔熱心幫手分隔，以為完事，但有女聲疑大叫「係咪要打呀，打呀」，結果再度開打，他只拍第二次爭執的畫面。勸架的大叔當時已走人，現場再無人分隔，他不知所措時，「好彩個叔叔返咗嚟幫手」。

許多網民認出事發地點是九龍彩虹清水灣道匯八坊商場，笑稱從畫面看，「明顯個阿叔阻頭阻勢厚多士」、「阿叔係裁判嚟，round 2 繼續」、「respect勸架嘅uncle」。樓主再澄清大叔由頭到尾都在勸架，「如果冇個叔叔，冇人阻止到佢哋㗎啦，分分鐘打到報警」。

長髮女用麥當勞的外賣汽水砸向短髮女的頭，汽水灑落一地。（Threads@for.the.special.one影片截圖）

網民斥浪費食物：清潔阿姐出嚟打X佢兩個

然而更多網民痛心食物被當武器「浪費食物」，「嘩！最後個女人投擲所有老麥」、「老麥是無辜的」、「M記：我係無辜㗎」。

有聲稱同樣經過現場的網民指，「今晚經過見到掉到成哋M記可樂。原來因為打架，仲諗邊個咁冇功德心呀，人哋清潔姐姐因為你哋要做多咗拎去垃圾桶扔返都可以掛」。其他網民同樣批評2女，「難為了清潔姐姐」、「壓軸出場應該係清潔阿姐出嚟打X佢兩個」。

（Threads@for.the.special.one）