巴士輪椅泊位塞滿貨物！目擊者︰3名輪椅人士上唔到車　網民炮轟

許多公共交通工具都設有輪椅泊位，方便輪椅人士安全乘車。facebook群組「車cam L（香港群組）」近日有人上傳1張照片，顯示巴士內輪椅停放區擺滿貨物，分別是1個巨大紙皮箱、買餸手推車和在扶手杆上掛有環保袋，樓主直指「3名輪椅人士上唔到車，你哋威啦」。



巴士內輪椅停放區擺滿貨物，分別是1個巨大紙皮箱、買餸手推車和在扶手杆上掛有環保袋。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民炮轟︰擺嘢嘅人同車長都有問題

帖文引來許多網民討論，「啲貨係咪車長？竟然可以上到車」、「唔係話車長有權唔開車咩？仲比佢地任擺？」、「係咪可以出聲叫佢哋攞走？我聽過車長叫人攞走啲野，因有輪椅上車」、「擺嘢嘅人同車長都有問題，可以投訴個司機」。

樓主表示「3名輪椅人士上唔到車，你哋威啦」。（《淪落人》截圖）

巴士乘客攜帶物品不得佔用任何座位、通道或樓梯

本港許多公共交通工具設有無障礙設施，根據香港法例230A章《公共巴士服務規例》第13B條和第14條，巴士乘客攜帶上車的「物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上」，「任何巴士司機或售票員以巴士司機或售票員身分行事時，可向乘客或擬成為乘客的人發出其認為為公眾安全着想而需要發出的指示」，另外，根據香港大學法律與科技研究中心網站，任何人無合理辯解而違反第13B條的條文，即屬犯法，可被判處罰款2,000元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）