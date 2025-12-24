24歲女聖誕節仍獲父母扮聖誕老人準備禮物　網民感動：好有儀式感

聖誕節要準備好禮物送贈摯愛親朋！有女生趁聖誕節前夕，在社交平台分享她如今已經24歲，但父母多年來仍堅持假扮聖誕老人，在聖誕襪精心準備驚喜，以讓她和弟弟可以收到聖誕禮物。她指小學已知道父母其實就是「聖誕老人」，但雙親仍不改多年傳統，網民因而大讚樓主父母「好sweet」，「呢個世界真係（有）聖誕老人㗎」、「聖誕老人就係愛你嘅人」、「希望你繼續保持童真」。



有女生趁聖誕分享，24歲仍獲父母假扮聖誕老人送禮物，網民大讚「好sweet」。（禮示意圖／資料圖片）

踢爆父母準備聖誕禮物 女生憶述兒時每年聖誕驚喜！

「有咩幸福得過，24歲嘅我都仲喺聖誕老人嘅乖孩子list裏面」，該女生在threads帳號上傳WhatsApp家庭群組的對話截圖，她表示摸到家中聖誕襪內藏有禮物，其父母則尷尬稱「咁快俾你發現」。樓主憶述，就讀幼稚園3年級時弟弟剛剛出生，她擔心聖誕老人會遺留弟弟禮物，特意在對方房門貼上紙張表示「there is a baby inside（房內有名嬰兒）」，最後弟弟同樣獲得聖誕禮物，她因而沾沾自喜「覺得自己係勁好嘅家姐」。

樓主在家中發現聖誕襪內藏有禮物，在家庭群組踢爆父母今年所準備的聖誕禮物。（「threads＠c.rinisss」圖片）

聖誕前夕欲買Hello Kitty銀包被拒 正日在聖誕襪發現銀包

樓主續指，就讀小學一年級時，聖誕節前夕家人帶她外出，逛街時看見1個Hello Kitty（吉蒂貓）的斜孭銀包，跟父母表示想要，但對方不准買，她只好不停扭計。詎料事隔數日，那個銀包便出現在聖誕襪內，她笑稱和父母相比「我鍾意聖誕老人多啲」。

平安夜晚上感寒冷 興奮和父母分享聖誕老人曾到訪

又再一年，平安夜準備睡覺前，樓主特別提醒外傭姐姐若然聖誕老人到訪，即使半夜都一定要叫醒她，因為想要捕捉聖誕老人，但她形容「去到半夜無啦啦feel到凍凍地，想開眼望下但都係敵不過睡意」，翌日早上還以為聖誕老人真的曾經來臨，興奮和父母分享「捉到聖誕老人開窗攝入嚟，所以有一刻好凍」。

曾無意發現聖誕禮物 父母說謊保護2孩童心

至樓主就讀小學五年級，她當時在父母房間玩耍，無意中看見有2份已包裝的禮物放在櫃內，而聖誕當天早上，她和弟弟再次在聖誕襪發現同款禮物，父母為保護兩姊弟的童心，故謊稱「聖誕老人今年有啲忙，所以提早幾日擺喺佢哋到先」。

小學六年級聞朋友1句 終結對聖誕老人幻想

樓主最後透露，她就讀小學六年級剛放完聖誕節假期，乘坐校車時詢問旁邊朋友獲聖誕老人送贈什麼禮物，對方驚訝表示：「吓，乜你唔知聖誕老人係你xxxx（相信是指樓主父母）咩？」她充滿幻想的世界終於被打破，無奈表示「我嘅聖誕老人童話故事咁就完結咗」。

網民大讚樓主父母窩心又有儀式感，盼樓主繼續保持童真。（《再見媽媽又再見》劇照）

聖誕老人真的存在？ 網民：其實就係愛你嘅人

許多網民大讚樓主父母窩心，「好正！樓主爸爸媽媽都好sweet，好有儀式感」、「仲會專登兜，等妳可以keep住對聖誕老人嘅fantasy（幻想）」、「所以話，會相信聖誕老人嘅細路家庭都好幸福」、「呢個世界真係（有）聖誕老人㗎」、「聖誕老人就係愛你嘅人」、「希望你繼續保持童真」。

（threads＠c.rinisss）