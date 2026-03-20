同事辭職縮人手！老闆加薪＄3000「1人做2人工作」　她爆心酸內情

同事辭職移民，老闆不想請人怎辦！有打工仔在只有2人的部門工作，近日得知拍檔辭職，老闆想縮減人手，開價加薪3,000元要求她負責2人份量的工作。她上一份工月薪2.5萬元，現時月薪僅1.6萬，加薪後1.9萬，想爭取多加1,000元都被拒絕。許多網民認為她不應答應老闆的要求，「做個保安好過啦，又一個人做兩人嘢」，甚至被批評「做爛市」，樓主則透露更多心酸內情。



樓主的同事辭職後，老闆想縮減人手，提出加薪3,000元「一人負責兩人工作。（《精英律師》劇照）

同事移民辭職 老闆趁機縮減人手

樓主在香港討論區發文，稱其工作的會計部門只有2人，1個負責AP（應付帳款）、1個負責AR（應收帳款），老闆告知她的拍檔在2月下旬已辭職移民，最後工作日是3月31日，「 boss唔想再請人，原因生意少咗，所以要縮減人手」，4月起她要獨力負責公司全盤帳目。其實她不清楚拍檔的工作量，要真正接手才知如何簡化，但上手前一定每天加班，而且「OT冇錢，我每日放工仲要煮飯，OT冇辦法煮飯，只可以日日煲麵食」。

樓主擔心以後要經常加班，而且公司沒有加班費。（AI生成圖片）

加薪$3,000要做2人工作 要求多加$1,000被拒

樓主透露現時月薪1.6萬元，老闆要她肩負2人工作，但只願加薪3,000元。她上一份工做了16年，同樣是負責全盤賬目，月薪有2.5萬，但因老闆舉家移民公司結業，「舊公司結業後我完全搵唔返之前人工，連18K都搵唔到，而我老公又失業情況下，我16K照做」。

她表示加薪3,000元確能改善家庭經濟狀況，「因為老公呢年幾一直失業，就算壓力大，工作會好忙都要硬食！原本想爭取多1,000，但boss 拒絕咗我，話最多3,000！」、「我要求加多1,000（即4,000）Boss都唔願肯」。

網民：做個保安好過啦

許多網民認為她不應答應老闆，「得皮九嘢，做個保安好過啦，又一個人做兩人嘢」、「多3,000都願意做雙倍工作量，係愛定係責任」、「3,000蚊要做多一個人嘢? 更唔做啦」、「$19k （全盤數）…太低吧，你老闆都好衰」、「叫佢加多3,000，唔係就請人」、「最少都要要求加離職嘅職員一半人工以上」。

樓主擔心以後要經常加班，而且公司沒有加班費。（AI生成圖片）

也有網民就認為經濟不竟下加3,000元「好過冇」，你老公失業，可以送外賣幫補家計」、「會計放紅日返辦公室！怎比~」。

稱丈夫失業要獨力供樓：只可以講係無良

有網民批評若樓主接受老闆開價是「自己做爛個市」。樓主無奈指「你估我想？」，現時工作其實未做夠1年，她知道現時搵工很困難，「老公自從鬼門關返來後身體好差，勞力嘢冇可能做到，白領又嫌棄佢老！老公50+」。她現在仍要供樓，「第一如果我拒絕，佢會搵人代替我，第二我屋企有經濟困難，第三依家難搵工。只可以講係無良」。

（香港討論區）