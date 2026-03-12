內地網紅直播突發劇烈頭痛 求救10分鐘後離世 生前最後畫面曝光
大陸山西39歲女網紅「王炸姐」在直播途中突然頭痛，一直叫助理打電話求救，可惜最終錯過黃金救治時間，不幸離世，噩耗曝光後，令許多粉絲不捨。
綜合內地媒體報導，王炸姐專門直播賣女裝，有固定的客戶群體。未料在3月9日直播途中，王炸姐突然表現不舒服，之後離開鏡頭休息，助理還替她按摩希望能緩解。
39歲女網紅「王炸姐」直播時頭痛 一直叫助理打電話求救，可惜最終錯過黃金救治時間，不幸離世：
但是過了一會，王炸姐回到鏡頭前仍透露還是很不舒服，並摸後腦勺，臉上露出痛苦表情，直呼自己不行了，接著告知助理：
快點打120！我要倒下去了。
令人遺憾的是，當下救護車抵達後，王炸姐錯過最佳救治時機，已失去生命跡象，而整個過程中短短10多分鐘。
據悉，王炸姐為了維持收入，經常熬夜工作，目前官方尚未透露確切死因。王炸姐死訊曝光後，不少內地網友直呼太突然了：
「世事無常」
「天哪！身體健康勝於一切！」
