內地網紅直播突發劇烈頭痛　求救10分鐘後離世　生前最後畫面曝光

大陸山西39歲女網紅「王炸姐」在直播途中突然頭痛，一直叫助理打電話求救，可惜最終錯過黃金救治時間，不幸離世，噩耗曝光後，令許多粉絲不捨。



綜合內地媒體報導，王炸姐專門直播賣女裝，有固定的客戶群體。未料在3月9日直播途中，王炸姐突然表現不舒服，之後離開鏡頭休息，助理還替她按摩希望能緩解。

山西39歲女網紅「王炸姐」在直播途中突然頭痛，一直叫助理打電話求救，可惜最終錯過黃金救治時間，不幸離世，噩耗曝光後，令許多粉絲不捨。（微博＠凍乾控）

39歲女網紅「王炸姐」直播時頭痛 一直叫助理打電話求救，可惜最終錯過黃金救治時間，不幸離世：

+ 6

但是過了一會，王炸姐回到鏡頭前仍透露還是很不舒服，並摸後腦勺，臉上露出痛苦表情，直呼自己不行了，接著告知助理：

快點打120！我要倒下去了。

令人遺憾的是，當下救護車抵達後，王炸姐錯過最佳救治時機，已失去生命跡象，而整個過程中短短10多分鐘。

據悉，王炸姐為了維持收入，經常熬夜工作，目前官方尚未透露確切死因。王炸姐死訊曝光後，不少內地網友直呼太突然了：

「世事無常」

「天哪！身體健康勝於一切！」



延伸閱讀：美23歲網紅挑戰攀爬3000呎花崗岩壁 失足墮谷慘變死亡直播

+ 19

延伸閱讀：

小楊哥罹「膠質母細胞瘤」病逝！ 醫嘆：平均存活期僅半年

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】