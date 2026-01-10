泰國算命師預言少女將破財 下秒iPhone真的不見了 真相竟是這樣
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
泰國芭達雅傳出一起離譜騙局，一名算命師在算命時警告客戶「近期會丟失財物」，沒想到他為了自圓其說而親自「動手」實現。這名神棍在行竊得手後還厚臉皮地拿預言當擋箭牌，最終被客戶當場拆穿，送進警局。
據ODDITYCENTRAL報導，38歲的算命師烏多姆薩（Udomsap Mueangkaew）近日遭到警方逮捕，因為他趁幫人算命時藉機偷竊，結果遭客戶拆穿。
事件源於一名19歲的年輕女子小萍（Pim），她在寺廟外見到衣衫襤褸的烏多姆薩，決定找他算算新年的運勢。
烏多姆薩在翻開幾張牌後，神情嚴肅地警告小萍最近運勢不好，可能會弄丟貴重物品。他趁機推銷避邪法事，宣稱只要付錢就能消災解厄，但小萍當場拒絕，隨即走進寺廟參拜。
不料，正當小萍跪地祈福時，她的iPhone竟然真的不見了。在找手機的過程中，她想起剛才烏多姆薩的預言，馬上衝回攤位對質。面對質問，烏多姆薩只冷淡地說這是：
預言實現。
還繪聲繪影地描述了一個「假想小偷」的外貌想脫罪。
小萍察覺有異，在現場大聲呼救引來路人幫忙。眾人搜查烏多姆薩的隨身物品，隨後在一個口罩盒底層發現了小萍的iPhone。眼見東窗事發，這名「預言家」瞬間改口哀求，聲稱自己是因為缺錢才第一次犯案。不過小萍不願姑息，堅持報警處理。警方隨後也將烏多姆薩逮捕歸案，拆穿這場「自編、自導、自演」的荒謬騙局。
延伸閱讀：預言聖誕節大洪水滅世未成真 加納先知「現代挪亞」被捕照片瘋傳
+9
AI詐騙｜扮神父售賣「客製化祈禱文」還偽造神蹟 多達數千人上當35歲男歌手被控詐騙兼洗黑錢！靠「張學友」行騙 還遭揭欠債不還廣東36名男子為愛買樓｢前女友竟是同一人｣ 疑遭美女地產經紀坑殺女網友為挽回男友「花37000台幣請法師」施復合法術 結局超悲哀
延伸閱讀：
534億賣掉公司…暖心老闆發74億獎金給540名員工 有人當場退休
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】