職場新人首週化全妝其後全素顏　網民道出極現實原因　全網大共鳴

誰說女生工作就得畫全妝？最近有民眾透露，她發現公司新人剛開始還會畫全妝上班，之後乾脆放棄直接素顏，這條有趣的心態時間線讓她心有戚戚，還有網友直呼「帶妝上班是另外的價錢」。



這位網友在Threads發文表示，近期她在公司觀察了5個入職新人，從第1週畫好精緻全妝，變成淡妝再到素顏：

想當初我也是這樣，還提早半小時起來化妝，後來才發現這薪水根本不值得我早起化妝。

示意圖（Unsplash@Element5 Digital）

她也直言，多上一點粉餅都是「不尊重」自己戶頭裡的錢。

貼文曝光引起討論，許多網友有感留言：

「我放棄的是全公司的男同事」

「公司裡沒有值得我化妝的人」

「我以前的男主管還會批評同事不化妝，害他工作環境不美麗，也不看他自己穿的是什麼」

「我第一天全妝而已，這工作實在對不起我要每天早起多花半小時化妝，睡飽卡實在」

「沒錯，帶妝上班是另外的價錢」

「相由薪生」



此外，有網友表示自己剛入職6個月，她分享自己的「變化史」，第1個月既會想穿搭、畫全妝，還會綁頭髮跟注意妝容細節，但到入職第3個月開始，她決定妝容完整度減半，到現在只要確認頭髮沒亂翹，有做防曬措施就好，寧願多睡10分鐘再去上班。

不過也有人認為，因為「不想讓生活瑣碎磨掉悅己的心、愛美的儀式感」，她已入職5年也堅持天天全妝上陣。

延伸閱讀：女主播曾被「職場欺凌」以過來人身份教5招自保：不要白白被欺負

+ 19

延伸閱讀：

影/忘關窗離家…俄男3年後返回驚見「鴿子都市」鳥糞羽毛堆滿地

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】