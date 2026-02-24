公司免費旅行無法去　他被要求照常上班卻不當OT嬲爆　網意見兩極

公司辦員工旅遊，本來應該是讓大家放鬆心情的好事，卻讓因故無法參加的員工感到委屈。



一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文抱怨，公司安排了5天的出國行程，全員免費參加，但他因身體疾病無法出國，只能留守公司。沒想到，這幾天進公司上班居然被算成「正常班」，而不是「加班」，讓他不甘心直呼：

那我來心酸的？我寧願在家耍廢啊。

事主表示，公司上個月安排全體員工免費出國玩5天，自己因為身體有疾病無法參與：

但公司也沒給我福利金，反正算了，3萬多元（新台幣）而已。

不過員工旅遊期間，事主有被叫回去公司上班，扣掉假日前後也值了3天班。事主在事後結算薪資時表示，對於公司其他同事參加旅遊，天數是從特休假裡扣除，這部分他能接受；但自己沒拿到旅遊補助金，還被公司要求上班，本以為這3天應該算是「加班」，卻被會計告知只是「正常上班」，無奈地說：「我寧願在家耍廢啊！」

貼文一出，引發熱烈討論，不少網友認為公司做法並沒有問題：

「公司給的福利你自行放棄，公司這麼做是正常操作，沒毛病」

「正常啊！個人因素不能跟著出國是你的問題」

「只有國定假日才是加班」

「你可以不去上班啊！就是扣你特休啊」

「怎麼可能算加班？你都說去參加的同事是用特休參加，表示就是一般上班時間，不然你用特休在家耍廢啊」



不過也有網友替事主抱不平，認為公司應該體恤不能參加員工旅遊的人，至少給點補償或安排彈性休假：

「不然真的會覺得自己像被懲罰」

「用全公司的員工福利金贊助部分員工的旅費，如果是我沒法去的，我也會不爽」

「很好奇什麼病能上班無法出去玩？我生病都沒辦法上班，但是我還是能出去玩，醫生說多出去玩病就會好了」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】