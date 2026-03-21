別讓磁石貼毀了雪櫃！長期不動恐耗電傷膠影響功能　3大避雷貼士

不少人家中的雪櫃門都貼滿旅遊紀念磁石貼，原本是可記錄旅行及表達生活品味，但長期將磁石貼固定在同一位置，隨時會令雪櫃「折壽」。內媒《錢江晚報》指出，這種裝飾習慣不僅會破壞雪櫃外觀，更可能影響散熱及智能面板功能。



磁石貼一直不移位，會偷偷為雪櫃帶來損害。（《錢江晚報》）

磁石貼長期不動 雪櫃門恐留永久印痕

磁石貼令雪櫃門變成一道風景線，它本身的磁力不大，一般不影響製冷電路，但若長期不移動，磁石底部的灰塵與化學物質可能與雪櫃塗層產生反應。如果強行撕扯，容易導致雪櫃門刮花、掉色甚至留下難以清除的印痕。部分質素較差的磁石貼更可能生鏽脫色，令雪櫃門留下「永久傷痕」。

磁石貼長期不移位會影響雪櫃外觀，永印留膠。（AI生成圖片）

雪櫃智能功能或會受磁鐵影響致故障

另外磁石貼與雪櫃門之間的微小縫隙可能藏污納垢，破壞了廚房本該整潔的環境，而磁石貼的擺放位置亦有講究：

破壞膠邊：若磁石貼過重或過於靠近門邊，長期受力不均會導致雪櫃膠邊（密封條）變形。一旦門縫關不嚴，冷氣流失會令雪櫃更耗電，保鮮效果大減，內部甚至會頻繁結霜。

阻礙散熱：不少人習慣將磁石貼貼在雪櫃側面，若剛好擋住散熱區域，會令機體長期高溫，縮短使用壽命。

干擾電子面板：現時不少雪櫃配備智能顯示屏，長期接觸磁鐵或會干擾電子零件，導致溫度顯示或觸控功能故障。

磁石貼和雪櫃門縫隙容易藏有灰塵和污漬，甚至藏有細菌。（AI生成圖片）

磁石貼的磁力長時間還可能會令雪櫃的智能面板故障。（AI生成圖片）

3招安全貼磁石貼 減少對雪櫃的傷害

想要保留生活回憶，安心使用磁石貼而不損壞家電，其實並不難，可以參考以下3個建議：

1.定期「大搬遷」：每隔一段時間更換磁石貼位置，並順便清潔底部及雪櫃門表面

2.垂直揭起：取下時應垂直輕輕揭開，切勿平移滑動，以免刮花漆面

3.避開敏感區：盡量選擇輕量化材質（減少金屬類），避開側邊散熱孔、電子顯示屏及膠邊位置

正確使用磁石貼裝飾，既不損毀雪櫃，又能裝飾家居。（unsplash圖片）

正確使用磁石貼，不僅能為家居增添生活氣息，還能有效保護雪櫃，延長雪櫃使用壽命、保持穩定運作，讓日常使用更安心。