別讓磁石貼毀了雪櫃！長期不動恐耗電傷膠影響功能 3大避雷貼士
撰文：賈桂琳
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不少人家中的雪櫃門都貼滿旅遊紀念磁石貼，原本是可記錄旅行及表達生活品味，但長期將磁石貼固定在同一位置，隨時會令雪櫃「折壽」。內媒《錢江晚報》指出，這種裝飾習慣不僅會破壞雪櫃外觀，更可能影響散熱及智能面板功能。
磁石貼長期不動 雪櫃門恐留永久印痕
磁石貼令雪櫃門變成一道風景線，它本身的磁力不大，一般不影響製冷電路，但若長期不移動，磁石底部的灰塵與化學物質可能與雪櫃塗層產生反應。如果強行撕扯，容易導致雪櫃門刮花、掉色甚至留下難以清除的印痕。部分質素較差的磁石貼更可能生鏽脫色，令雪櫃門留下「永久傷痕」。
雪櫃智能功能或會受磁鐵影響致故障
另外磁石貼與雪櫃門之間的微小縫隙可能藏污納垢，破壞了廚房本該整潔的環境，而磁石貼的擺放位置亦有講究：
破壞膠邊：若磁石貼過重或過於靠近門邊，長期受力不均會導致雪櫃膠邊（密封條）變形。一旦門縫關不嚴，冷氣流失會令雪櫃更耗電，保鮮效果大減，內部甚至會頻繁結霜。
阻礙散熱：不少人習慣將磁石貼貼在雪櫃側面，若剛好擋住散熱區域，會令機體長期高溫，縮短使用壽命。
干擾電子面板：現時不少雪櫃配備智能顯示屏，長期接觸磁鐵或會干擾電子零件，導致溫度顯示或觸控功能故障。
3招安全貼磁石貼 減少對雪櫃的傷害
想要保留生活回憶，安心使用磁石貼而不損壞家電，其實並不難，可以參考以下3個建議：
1.定期「大搬遷」：每隔一段時間更換磁石貼位置，並順便清潔底部及雪櫃門表面
2.垂直揭起：取下時應垂直輕輕揭開，切勿平移滑動，以免刮花漆面
3.避開敏感區：盡量選擇輕量化材質（減少金屬類），避開側邊散熱孔、電子顯示屏及膠邊位置
正確使用磁石貼，不僅能為家居增添生活氣息，還能有效保護雪櫃，延長雪櫃使用壽命、保持穩定運作，讓日常使用更安心。