女生接「中区警署」WhatsApp以為電騙爆粗狂罵！證真警察後續尷尬

假冒公職人員的電話騙案、WhatsApp詐騙層出不窮，時刻保持警覺的確重要。不過有香港女生在Threads分享「擺烏龍」經歷，指日前接獲自稱「中区警署警察」的陌生人WhatsApp短訊，由於當中的「区」字屬於簡體字，她認為對方是詐騙騙徒，於是「爆粗」狂罵。然而事情大反轉，她發現對方竟是真正警察，當場道歉，感嘆尷尬，「有咩X得過以為佢係詐騙，原來佢係真CID……」。



事件引來網民「爆笑」，「笑到癲咗」、「恭喜你！本串文正式入圍2026年度Threads香港區最佳串文大獎」。也有網民認為有防騙意識是好事，「其實幾好，起碼有防騙意識」。而帖文瘋傳後，該女生曝光事件後續，盼網民「Threads下留情」。



有香港女生在Threads分享以為是電話騙案的「擺烏龍」經歷。（資料圖片）

接「中区警署」WhatsApp 女生以為騙徒爆粗狂罵

「有咩X得過以為佢係詐騙，原來佢係真CID🥲……」該香港女生於Threads發布WhatsApp截圖，講述自己接獲中區警署警察短訊，要求談電話，她以為是詐騙騙徒，於是「爆粗」破口大罵，詎料經證實原來對方是真警察。

從WhatsApp截圖看到，對方向樓主發短訊表示「你好，中区警署警察」，問「方唔方便傾個電話」。由於「区」字並非一般香港人常用的「區」，樓主誤以為詐騙，怒罵「你翻屋企含X，我去中區中X你」。

WhatsApp截圖看到，對方向樓主發短訊表示「你好，中区警署警察」，樓主以為詐騙怒罵。（Threads@k.snzgea）

樓主後來證對方是真警察。（Threads@k.snzgea）

證是真警察 女生尷尬道歉

不過對方相當冷靜，表示「關於你之前報個單案件」，樓主聞言說「咁你畀你office電話我」。結果經致電中區警署及警務處證實，對方原來是真正警察，樓主於是向對方道歉，態度180度轉變，「OK唔好意思，啱啱以為詐騙」、「我打返返去應該有同事會聯絡你，你再打畀我啦」。

經致電中區警署及警務處證實，對方原來是真正警察，樓主於是向對方道歉。（AI生成圖片）

網民爆笑 指有防騙意識是好事

網民看後「爆笑」，「笑到癲咗」、「對阿SIR講，對唔住，頭先語氣重咗少少」、「恭喜你！本串文正式入圍2026年度Threads香港區最佳串文大獎」、「其實最緊要諗下自己過去一兩年有冇報過案先……」。也有網民認為有防騙意識是好事，「中区+WhatsApp+方唔方便傾個電話完全係詐騙起手式……其實幾好，起碼有防騙意識」、「各個警署電話網上有得查」。

女生曝後續 盼網民「手下留情」

而帖文廣泛流傳後，樓主曝光事件後續，盼網民「手下留情」，「各位Ching ，Threads下留情 ，阿Sir睇到了……我X到入中區」。

警方推「防騙視伏器」助市民識別騙案

假冒官員、公職人員的社交平台、WhatsApp及電話騙案層出不窮，警方推出了守網者網站「防騙視伏器」，可輸入可疑網址、電郵、電話、社交平台帳號、收款帳戶等，幫助市民識別是否騙案。

警方推出守網者網站「防騙視伏器」，可輸入可疑網址、電郵、電話、社交平台帳號、收款帳戶等，幫助市民識別是否騙案。（守網者網站）

（Threads@k.snzgea）