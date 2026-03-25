美15歲華裔少年離奇溺斃│長島失蹤浮屍50公里外曼哈頓　3疑團未解

美國發生轟動當地的15歲少年離奇溺斃案。華裔混血少年湯瑪斯‧梅德林（Thomas Medlin）於今年1月離家後失蹤，警方與家屬苦尋近2個月後，最終在距離其住所約50公里的布魯克林（Brooklyn）紅鉤區碼頭水域發現其遺體。



在梅德林的死訊被確認前，其父母曾通過社交媒體尋人，而警方亦曾大規模搜索，可惜一直無發現。而其母親一度懷疑事件與兒子線上遊戲創作及社交平台「Roblox」上認識的1名網友有關。警方調查後指死者各個社交媒體帳號內的資料，未有顯示與案件有關，而初步相信案件未有刑事犯罪跡象，但少年突然離家後死亡，案件仍有最少3大疑團未解。



梅德林離開學校，在長島鐵路車站坐上了開向曼哈頓的火車，最終抵達曼哈頓中央車站。 （Suffolk County Police Department圖片）

長島15歲華裔少年離家失蹤

15歲死者梅德林是華裔混血兒，與家人一起居住在長島，就當地就讀中學。案件始於2026年1月9日下午約3點30分，梅德林獨自離開學校，前往石溪的長島鐵路車站，在這裡坐上開向曼哈頓的火車。

大約2個小時後，梅德林到達曼哈頓中央車站，當晚7點06分，他曾出現在華埠的曼哈頓大橋人行道上。梅德林的手機在7點09分記錄到他最後一次活動痕跡。7點10分，附近有閉路電視捕捉到水面有水濺起的畫面，但後續未有拍到梅德林後大橋出口離開。

梅德林失蹤後，其家人、朋友和志願者派發傳單幫助尋人，其母親伊娃（Eva Yan）與丈夫透過社交媒體尋找兒子，惜無發現。（薩福克縣警察局Suffolk County Police Department供圖）

梅德林父母社交平台尋子 引發社會關注

梅德林失蹤後，其家人、朋友和志願者派發傳單幫助尋人，其母親伊娃（Eva Yan）與丈夫透過社交媒體尋找兒子，在華裔社區引起廣泛關注，包括香港網民在內，不少人留言安慰這對可憐夫婦。

警方調查後推翻「約見網友遇害論」

梅德林的媽媽伊娃曾在電視節目上透露，梅德林的1名朋友告訴校方，梅德林曾跟他表示在Roblox認識了1位網友，還想與對方見面。梅德林的Roblox賬號原先綁定的是伊娃的個人郵箱，任何賬號上的變動都需要通過該郵箱獲取2個驗證碼，但伊娃後續發現梅德林解除了這個限制，繞過了她的私人郵箱另行獲取驗證碼，私自註冊了約5個不同的Roblox賬號。

警方最初懷疑梅德林是為了約見Roblox的網友才前往紐約，在梅德林失蹤近2個月內，重點搜尋調查了他的各個社交平台賬號、遊戲賬號和電子設備，最終調查結果顯示，這些社交平台的資料與梅德林的失蹤並無直接關聯。

梅德林的媽媽伊娃在電視節目上談及，兒子曾有意約見在Roblox認識的1名網友，並私下註冊了約5個不同的Roblox賬號。（FOX NEWS電視節目截圖）

梅德林遺體浮屍海中

至3月7日，失蹤近2個月的梅德林遺體在布魯克林（Brooklyn）的紅鉤區（Red Hook）碼頭附近水域被尋獲。至3月12日，長島薩福克郡（Suffolk）警方正式確認其身份並向外界公布其死訊警方表示：「調查人員也一直將調查進展和向梅德林的家屬交代。我們將繼續與執法合作夥伴協作調查，以幫助家屬獲得一個最終答案。」

案件３大謎團未解

雖然梅德林的遺體已尋獲，這宗命案至今疑點重重，令資深調查員及當地社區感到不安。其中3大疑團仍有待查明：

為何長距離跨區活動？梅德林他平日社交圈子單純，當天究竟是受人邀約，還是其他原因而選擇走到50公里外的曼哈頓？

空白期發生過甚麼？梅德林被拍到最後身影到遺體被發現，中間存在一段關鍵的「空白時間」，而現場閉路電視未有拍到他入水一刻，這段時間他是獨自一人，還是有跟其他人見面，目前未有答案。

是意外墮海還是自殺：警方雖指案件暫時未有涉及犯罪跡象，但尚未將案件定性為意外，將安排法醫驗屍，以確定梅德林的其肺部積水情況，以及身體是否有防禦性傷痕，進一步確定其死因。