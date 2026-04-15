日本井之頭公園分屍案：失蹤男慘剩「27肉塊」　堪稱完美犯罪代表

說到東京的美麗景點，井之頭恩賜公園絕對上榜上有名的一個地方，它不但是日本最早的郊外公園，還有著動物園跟神社，要踩著天河船遊湖也是一個不錯的好選擇。然而這樣一個美麗的地方，卻在1994年的一起案件中成為了拋屍的地點，而這起案件至今仍未破案，也因為這個原因，儘管此處到現在依然都是熱門景點，卻也蒙上了一層靈異傳說的面紗。今天就讓我們來看看這起未解懸案「井之頭公園分屍案」吧。



一如既往的清掃工作，卻發現了人的屍塊

1994年4月23日中午，清掃井之頭公園的清潔人員在清理時，在垃圾桶內發現了一個奇怪的塑膠袋，本來以為是誰又亂丟食物的她，將塑膠袋打開一看卻嚇壞了，裏頭哪是什麼食物，分明就是人類的肉塊！清潔人員趕緊向警方報案，警方在接到報案後連忙開始搜索井之頭公園周邊的其他垃圾桶以及地區，最後，他們發現了27個被切斷的手足以及肉塊，能夠拼湊出大概3分之1的人體。

井之頭恩賜公園（kensetsu.metro.tokyo.lg.jp）

當時的報道及更多井之頭恩賜公園的照片：

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屍體被發現時指紋已被破壞，血也被放光，不過憑著DNA的技術仍然確定了死者身份。死者為男性建築師川村誠一，據調查，他在兩天前的晚上為了慶祝自己升職，與前同事在高田馬場附近喝酒，但在那之後他便消失了蹤影，川村的家人雖然在他沒回家的當晚馬上報警失蹤，但仍然無法阻止憾事發生。

警方隨即展開了調查，由於川村在八小時內就身首異處，再加上使用了特殊的塑膠袋綑綁方法，因此推測是專業的團夥犯案，但尋找了是否有大量購入塑膠的人出現，卻在這條線索上一無所獲。請鄰近的居民提供目擊情報，有人說，看到川村在一間百貨公司前被兩名男子毆打，也有人說聽到了疑似交通事故的出現，但由於無法特定出任何的可疑人物，搜查陷入了停滯。

井之頭恩賜公園（kensetsu.metro.tokyo.lg.jp）

雪上加霜的是，正當警方正急需線索時，名古屋發生了「中華航空140號班機空難」，加上隔年發生了「阪神大地震」以及「東京地鐵沙林毒氣事件」等等，也讓媒體以及大眾的關注重心偏轉，警方的人力配置也受到了影響。媒體報導減少的原因，加上調查重心的轉移，使得這起案件再也沒有任何的進展。

連嫌疑犯的名字都無法提出 各種可能性引熱議

最後，在2009年4月23日，警方宣布追訴期限已到，但在這麼長的調查時間中，警方連一個嫌疑犯的名字都找不出來，負責搜查的三鷹警署，以及主要搜查的調查人員們只能一個個出面表達對家屬的歉意。

2015年，記者豬俁進次郎在媒體上發表了一篇報導，表示這起案件其實是「搞錯對象」的殺人事件，真正要被殺的應是另外一個人，他與外國的情報單位調查員有了糾紛，而受害者川村誠一僅僅只是因為長相相似而遭到了毒手。雖然聽起來有些天方夜譚，但由於這起案件本來就沒有任何更明確的細節，也因此這個可能性仍然被當時的社會大眾所熱議。

希望真相有天能夠水落石出

「井之頭公園分屍案」是一起有名的「完美犯罪」，警方只能找到被害人的身分以及死法，但對其他的情報皆一無所獲，也因此讓各種可能性在網路上被討論，甚至出現了他是奧姆真理教的成員這樣的說法，但已被家屬給否認。事到如今，法律已經無法在這起案件上給予真兇任何的制裁，只能祈禱能有一天真相水落石出，藉以撫慰家屬的心靈吧！

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