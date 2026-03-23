高中生喉嚨痛足1周！證實患「會厭軟骨炎」　醫生警告可窒息致命

喉嚨痛是大病徵兆，病人有可能要窒息致命！台灣有診所在社交平台表示，有高中生前來求醫，稱喉嚨痛超過1周，而且吞嚥困難和食慾不振，已在其他診所看過2次，但情況仍未見改善。醫生遂使用喉內視鏡檢查，發現病人的會厭軟骨腫脹有分泌物合併潰瘍，證實是「會厭軟骨炎」，對症下藥即能痊癒。醫生警告病人若出現會厭軟骨炎，可能會完全堵住氣管，最嚴重會導致窒息不治，亦有其他病患試過需要插管，被送往深切治療部才能撿回性命，呼籲市民不要忽視症狀。



該名高中生的會厭軟骨腫脹，導致喉嚨痛。（facebook專頁「弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科」圖片）

喉嚨痛超過1個星期 吞嚥困難和食慾不振

facebook專頁「弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科」表示，日前有高中生前來求診，症狀包括喉嚨痛超過1個星期、吞嚥困難和食慾不振，病人之前到其他診所看過2次，但病情沒有任何改善。醫生透過喉內視鏡檢查，發現病人的會厭軟骨腫脹有分泌物合併潰瘍，經診斷為「會厭軟骨炎」，經過抗生素治療1周後，才完全康復。

會厭軟骨炎最嚴重窒息身亡

專頁解釋，會厭軟骨在人體吞嚥時保護呼吸道，一旦紅腫和化膿，可能會完全堵住氣管，導致病人終窒息身亡。診所醫生曾遇過會厭軟骨炎患者半夜喘不過氣，要插管急救，被送往深切治療部留醫才撿回性命。

醫生使用喉內視鏡檢查，發現病人的會厭軟骨腫脹有分泌物合併潰瘍，證實是「會厭軟骨炎」。（AI生成圖片）

常見於3至12歲孩童

急性會厭軟骨炎常見於3至12歲孩童，常見致病菌為B型流行性感冒嗜血桿菌（Haemophilus influenzae type b, Hib），症狀有吞嚥疼痛、無法吞口水、喉嚨痛、呼吸喘氣、聲音沙啞，需要透過鼻咽喉內視鏡才能診斷，提醒「千萬不能小看喉嚨痛」，如果情況持續沒有改善，甚至愈來愈嚴重，應盡快求醫檢查。

（facebook專頁「弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科」）