生得矮原來更健康？ 研究揭4大優勢：罹癌風險低　壽命高出這麼多

在人們普遍認為「高人一等」更有優勢的社會氛圍下，科學家卻給出顛覆性的答案。研究發現，身高較矮的人，不只在健康風險更低，平均壽命也更長。從癌症機率、血栓風險到老年骨折機率，種種數據都顯示，「矮個子」這項看似不起眼的特徵，可能反而有意想不到的優勢。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，一項瑞典針對超過500萬人的研究發現，每增加10厘米身高，女性罹癌的風險就上升約18%，男性則上升約11%。其中乳癌與黑色素瘤的風險增幅尤為明顯。此外，研究也指出，身高越高，死於癌症的機率也隨之增加。科學家推測，可能是高個子體內細胞數量較多，生長激素水平也較高，細胞突變的機會也更高。

研究發現矮個子其實有更多健康優勢。（AI生成圖片）

【相關文章】生得矮原來更長壽？研究結果曝光令人意外 女人較長命原因竟係咁（點圖放大閱讀）：

+ 12

不僅如此，矮個子的血管健康也略勝一籌。一項涵蓋超過200萬人的研究顯示，身高較高者更容易出現靜脈血栓。相較之下，身高約160厘米以下的男性，血栓風險比超過188厘米者低約65%；女性若低於155厘米，風險更可降低近七成。研究認為，腿越長，血管越長，血液回流心臟的路徑也更長，可能增加阻滯風險。

骨折風險方面，矮個子也可能更安全。一項2016年的統合分析發現，高個子因重心較高，跌倒時撞擊力道較大，導致髖部骨折機率相對提升，而對高齡族群而言，這類骨折甚至可能危及生命。

至於壽命，數據更是對矮個子相當有利。研究顯示，矮個子平均壽命可比高個子多出2到5年。一項針對日裔美國男性的研究發現，身高較矮者更常帶有與長壽相關的FOXO3基因變異。研究人員威爾科克斯（Bradley Willcox）指出，身高約157厘米以下的族群壽命最長，且慢性疾病發生率較低。

不過專家也提醒，身高並非決定壽命的唯一因素。均衡飲食、規律運動、充足睡眠與健康體重，仍然是影響壽命的關鍵。換句話說，無論高矮，生活習慣才是真正的「長壽開關」。

【延伸閱讀】從腦中風死亡率第3高地區變全日本最長壽 一個飲食習慣改變長野（點圖放大閱讀）：

+ 24

延伸閱讀：

醫師警告「這些習慣」會加速老化 抽菸、失眠都上榜

父堅持土葬、母盼火化回歸自然 英國父母為兒葬禮告上法院

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

