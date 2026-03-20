超加工飲食毀腎臟！醫生列10大傷腎食品 即食麵、薯片、奶茶上榜
日常生活飲食習慣與腎臟健康息息相關，台灣有專科醫師引述資料，指近日一項發表於國際期刊《Frontiers in Nutrition》的系統性回顧研究，經分析超過50萬名參與者數據發現，攝取過多「超加工食品」(Ultra-processed foods )人士，患上慢性疾病的風險較增加約18%。而每增加10%的超加工食物攝取量，患腎病的風險便會隨之上升 7%。
腎病患者減少攝入超加工飲食3個月 腎功能明顯改善
台灣三軍總醫院腎臟科主治醫師洪永祥在facebook專頁發帖分享，不少腎病患者的病因均與長期攝取加工食品有關。他指出，若患者能堅持減少攝取這類食品三個月，其血糖、血脂、血壓、尿酸以至蛋白尿情況均會有大幅改善。
超加工食品4大傷腎陷阱
洪永祥醫師分析，超加工食品對腎臟主要造成以下4大威脅：
高鈉陷阱：高鹽會提高血壓，這是引致腎病與惡化的最大危險因子之一
無機磷損害：加工添加劑中的無機磷極易被人體吸收，會造成腎臟損害與血管鈣化
引發代謝疾病：低品質營養食品易致肥胖及糖尿病，進而演變成腎病
人工添加物：化學添加劑可能對腎組織造成直接或間接毒害
10大超加工食物不宜多吃
洪永祥醫師替出，台灣生活節奏快，便利商店密度是世界第一，加上飲食文化喜好「重口味」，導致超加工食品的攝入比例居高不下。他列出10種最常出現在台灣人餐桌上的 「超加工食品」，看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，絕對不宜多吃！
1：即食麵
即食麵的調味包的鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作調味或防腐劑，頻繁食用會給腎臟帶來很大的負擔
2：加工肉類
類似香腸、火腿、熱狗等為了防腐與保色會添加亞硝酸鹽，往往會導致鈉含量與添加磷過高
3：台式飲品及含糖飲料
手搖飲與含糖飲料是年輕人最愛，但高糖分會增加糖尿病與代謝症候群風險，直撞傷害腎臟
4：薯片與餅乾零食
鹽分驚人，熱量高，無纖維與營養，切忌長期或過量食用
5：罐頭食品
鹽分極高，部分產品中含有磷酸鹽，是腎病患者的重要隱患
6：速食與炸物
油炸高脂重鹽調味，與腎臟功能下降密切相關
7：加工乳製品與奶精飲料
奶茶、調味乳、三合一咖啡等，當中添加的奶精，糖漿或其他加工乳成分都屬於超加工食品
8：調味粉與即溶湯包
很多家庭煮湯時候喜歡放「湯包」，其實調味粉與高湯包往往含有高鈉與添加劑，大大增加腎臟負擔
9：工廠製蛋糕與糕點
含大量糖分，奶油與氫化油脂，誘發肥胖，不僅傷心傷血管，還間接影響腎臟功能
10：人工甜味飲料或「低糖」飲品
有的網民認為「無糖」或「低糖」比較健康，但實際上這些飲品仍屬於超加工食品，長期食用或會對腎臟構成風險
洪醫師列舉的這10種食品幾乎日日都出現在台灣人的生活中，腎臟的老化與病變往往就是藏在日常的生活飲食中，貪方便的速食，泡麵等等到甜甜美味的餅乾蛋糕，每一樣東西都在加速腎臟的老化，無不在提醒網民們盡量遠離，腎友們盡快戒掉。