超加工飲食毀腎臟！醫生列10大傷腎食品　即食麵、薯片、奶茶上榜

日常生活飲食習慣與腎臟健康息息相關，台灣有專科醫師引述資料，指近日一項發表於國際期刊《Frontiers in Nutrition》的系統性回顧研究，經分析超過50萬名參與者數據發現，攝取過多「超加工食品」(Ultra-processed foods )人士，患上慢性疾病的風險較增加約18%。而每增加10%的超加工食物攝取量，患腎病的風險便會隨之上升 7%。



日常生活飲食習慣與腎臟健康息息相關，攝取過多「超加工食品」增加患腎病風險。（AI生成圖片）

腎病患者減少攝入超加工飲食3個月 腎功能明顯改善

台灣三軍總醫院腎臟科主治醫師洪永祥在facebook專頁發帖分享，不少腎病患者的病因均與長期攝取加工食品有關。他指出，若患者能堅持減少攝取這類食品三個月，其血糖、血脂、血壓、尿酸以至蛋白尿情況均會有大幅改善。

不少腎病患者的病因均與長期攝取加工食品有關。。（AI生成圖片）

超加工食品4大傷腎陷阱

洪永祥醫師分析，超加工食品對腎臟主要造成以下4大威脅：

高鈉陷阱：高鹽會提高血壓，這是引致腎病與惡化的最大危險因子之一

無機磷損害：加工添加劑中的無機磷極易被人體吸收，會造成腎臟損害與血管鈣化

引發代謝疾病：低品質營養食品易致肥胖及糖尿病，進而演變成腎病

人工添加物：化學添加劑可能對腎組織造成直接或間接毒害

10大超加工食物不宜多吃

洪永祥醫師替出，台灣生活節奏快，便利商店密度是世界第一，加上飲食文化喜好「重口味」，導致超加工食品的攝入比例居高不下。他列出10種最常出現在台灣人餐桌上的 「超加工食品」，看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，絕對不宜多吃！

1：即食麵

即食麵的調味包的鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作調味或防腐劑，頻繁食用會給腎臟帶來很大的負擔

鈉含量極高的調味包會極度傷害身體。（AI生成圖片）

2：加工肉類

類似香腸、火腿、熱狗等為了防腐與保色會添加亞硝酸鹽，往往會導致鈉含量與添加磷過高

加工肉中的添加物也會損傷我們的腎。（AI生成圖片）

3：台式飲品及含糖飲料

手搖飲與含糖飲料是年輕人最愛，但高糖分會增加糖尿病與代謝症候群風險，直撞傷害腎臟

台式飲品的高糖分會加劇身體負擔。（AI生成圖片）

4：薯片與餅乾零食

鹽分驚人，熱量高，無纖維與營養，切忌長期或過量食用

油炸食品的熱量驚人，毫無營養價值。（AI生成圖片）

5：罐頭食品

鹽分極高，部分產品中含有磷酸鹽，是腎病患者的重要隱患

罐頭食品中的磷酸鹽會對腎臟造成傷害。（AI生成圖片）

6：速食與炸物

油炸高脂重鹽調味，與腎臟功能下降密切相關

高脂、重油、重鹽食物對腎臟損傷大。（AI生成圖片）

7：加工乳製品與奶精飲料

奶茶、調味乳、三合一咖啡等，當中添加的奶精，糖漿或其他加工乳成分都屬於超加工食品

加工飲料添加物很多，不可多喝。（AI生成圖片）

8：調味粉與即溶湯包

很多家庭煮湯時候喜歡放「湯包」，其實調味粉與高湯包往往含有高鈉與添加劑，大大增加腎臟負擔

高鈉添加劑的粉包與調味料損傷腎臟。（AI生成圖片）

9：工廠製蛋糕與糕點

含大量糖分，奶油與氫化油脂，誘發肥胖，不僅傷心傷血管，還間接影響腎臟功能

油脂、奶油多，引發肥胖，損害心血管。（AI生成圖片）

10：人工甜味飲料或「低糖」飲品

有的網民認為「無糖」或「低糖」比較健康，但實際上這些飲品仍屬於超加工食品，長期食用或會對腎臟構成風險

飲料屬於超加工食品，過量喝會導致腎臟負擔加深。（AI生成圖片）

洪醫師列舉的這10種食品幾乎日日都出現在台灣人的生活中，腎臟的老化與病變往往就是藏在日常的生活飲食中，貪方便的速食，泡麵等等到甜甜美味的餅乾蛋糕，每一樣東西都在加速腎臟的老化，無不在提醒網民們盡量遠離，腎友們盡快戒掉。