有片│HKExpress飛行大媽拉緊急逃生口蓋：以為是窗　目擊者：嚇死

【航空安全】飛機飛行途中切勿亂碰緊急逃生口部件！本港社交平台Threads及Facebook群組瘋傳影片，指HK Express（香港快運）從香港往日本航班飛行途中，有大媽竟拉下緊急逃生口的蓋，可能影響航空安全。而大媽被質問時，解釋以為「緊急逃生口的蓋」是窗戶，所以想「拉它下來」。目擊者直斥「真係多謝佢嚇死人」，透露航空公司職員有後續處理，惟大媽最終順利下機，「應該就冇任何後果」。



影片震驚網民，批評大媽胡亂拉下緊急逃生口部件既危險又離譜，「好X多手」、「無文化的人真係好可怕。仲要影響到生命」、「搭緊飛機開乜X嘢窗呀？」、「企圖破壞航空安全」，又認為HK Express應把這名大媽列入黑名單禁止乘搭。



《香港01》記者已向HK Express查詢，正等候回覆。



飛機飛行途中切勿亂碰緊急逃生口部件。（資料圖片）

乘搭飛機要注意航空安全！有男網民於3月21日中午在Threads發布影片及相片，指乘搭HK Express從香港去日本，飛行途中「冇啦啦聽到人叫」，驚覺前排座位有1名大媽把緊急逃生口的蓋拉了下來，擔心影響航空安全，「如果佢唔小心拉埋個手掣，係咪大家就會攬炒？」。

HK Express飛行中大媽拉下緊急逃生口蓋 解釋：以為是窗

樓主續說，大媽被質問時，解釋「當咗佢（緊急逃生口的蓋）係窗，所以想把它拉下來，令他感嘆「真係多謝佢嚇死人，可唔可以禁止佢坐緊急出口位」。

影片長18秒，見到大媽正舉高右手按着緊急逃生口的蓋，並四處張望，似乎不知道如何處理，畫面傳出男聲說「嘩，真係……」。

HK Express（香港快運）從香港往日本航班飛行途中，有大媽竟拉下緊急逃生口的蓋。（Threads@alfred_ccw）

HK Express（香港快運）從香港往日本航班飛行途中，有大媽竟拉下緊急逃生口的蓋。（Threads@alfred_ccw）

HK Express（香港快運）從香港往日本航班飛行途中，有大媽竟拉下緊急逃生口的蓋。（Threads@alfred_ccw）

HK Express後續處理 大媽順利下機

樓主補充，航班職員有後續處理，但大媽最終順利下機，「應該就冇任何後果」。他強調自己都是坐在緊急逃生位，坐下時航班職員已講解緊急逃生口問題，「仲要拎咗張牌叫我睇1次」，故大媽亂碰緊急逃生口部件，並非航班職員問題。

網民批大媽危險離譜：無知好可怕

網民看過影片嘩然，指摘大媽胡亂拉下緊急逃生口部件危險離譜，「UO 要blacklist 呢條友，企圖破壞航空安全」、「無知的人真係好可怕。仲要影響到生命」、「無知唔係扮」、「就算真係一個窗，佢想開窗透透氣？」、「搭緊飛機開乜X嘢窗呀？」、「空姐一定有解釋，所以無可能唔知」、「要大大隻寫住『這不是窗，不要拉』」。也有網民分享類似經歷，「我都親身體驗過，有次飛機開始滑行準備起飛，前兩行個女人試圖搞逃生口個掣，佢旁邊嘅外國人馬上搵空姐，將個女人帶去另1個座位」。

亦有網民指出，飛機飛行途中由於氣壓問題，難以打開緊急逃生口，毋須過分擔心，「實際上係好實好難開，因為氣壓差大」、「因為喺天空上有氣壓，所以基本上係好難拉到（緊急逃生口手掣）落嚟，不過喺航空安全條例之下，你最好同空姐講，叫空姐提醒佢咁樣行為，係有機會觸犯航空安全條例」、「放心，如果喺高空係冇可能開到，低空就……扣好安全帶……」。不過有網民認為，「開唔到還開唔到，佢有意圖打開係另一回事」。

飛機上擾亂秩序有什麼罰則？

根據《航空保安條例》，任何在飛機上的人作出擾亂秩序行為，可罰款及監禁。（資料圖片）

根據香港法例第494章《航空保安條例》第12B(3)條，任何在飛機上的人作出擾亂秩序行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律，以及第12B(4)(a)條，任何在飛機上的人故意干預或干擾該飛機的任何元件，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可罰款10,000元及監禁6個月；若經循公訴程序定罪，可罰款50,000元及監禁2年。

（Threads@alfred_ccw）