海底撈前員工微博爆制度苛刻「罰抄罰深蹲」　竟遭公安跨省約談

內地知名火鍋連鎖餐廳「海底撈」遭前員工上網批評公司制度苛刻「遲到被罰深蹲」，引發網友關注。不料，一個多月後，一名自稱四川簡陽警員的陌生人突然聯繫該員工，要求其前往當地配合核實情況，令其深感不安。



「海底撈」遭前員工批評制度苛刻

據《新黃河》報導，28歲的河南籍員工小王於去年1月在海底撈深圳分店擔任服務員，因工作表現優異，一個月後被調至海底撈菲律賓分店任大堂經理。她對公司管理方式感到不適應，去年7月主動辭職。離職後，小王在微博分享多篇打工日記，記述海底撈的工作經驗。

小王在微博發文中提及「點炮制度」（言語或行為引發矛盾）、員工因上廁所時間過長遭批評等情況。她描述，公司規定顧客自行加湯、拿紙或未能在顧客到達時跑三步迎接，服務員都會遭到處罰。員工面臨體罰和抄寫等懲罰方式，包括：

因遲到被罰深蹲20次

因在顧客面前打哈欠被要求抄寫「我要隨時保持狀態」20遍



今年1月23日，小王發布批評海底撈工作制度的微博後，引起網友廣泛關注。當天有自稱海底撈菲律賓區經理的陌生人新增她的微信，該微博隨即被舉報刪除。該經理表示願意協調解決，但小王認為自己只是正常批評，並未繼續互動。

發文一個多月後遭四川警跨省約談

2月26日，一名自稱四川簡陽市公安局經偵大隊警員的陌生人聯絡小王，要求她前往簡陽製作筆錄並「核實一個情況」，但未說明具體調查事項。小王曾撥打簡陽110查證來電號碼真實性，警務人員確認該號碼確實屬於警員。

在電話和微信溝通中，小王多次詢問警員警號和具體事由，但對方始終未透露資訊，僅要求她前往簡陽或由對方赴深圳。想起海底撈源自四川簡陽，小王產生聯想，最終拒絕前往，雙方未再聯絡。

《新黃河》記者於3月17日聯絡與小王聯絡的警員，對方未否認身份，表示將由所屬單位作出回應。簡陽市公安局宣傳工作負責人雷某表示將核實後予以回應。3月19日，雷某稱將詢問當地相關部門聯絡方式供記者對接，惟截至發稿時未再回應。記者亦於3月18日至19日多次聯絡海底撈方面，其表示將核實後作出回覆，截至發稿時未獲回應。

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