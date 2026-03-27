加拿大搶金黨！私下交易遭搶$37萬金條2男被捕　警追緝「紫髮男」

國際金價波動，黃金已累積驚人升幅，而加拿大則出現「搶金黨」！加拿大安大略省約克區（York Region）警方近日公布1宗黃金搶劫案詳情，受害人早前與人相約私下買賣黃金時，遭3名男子搶走價值6.5萬加元（約37萬港元）的金條。警方已拘捕2名涉案男子，並正全力通緝另1名在逃的「紫髮」亞裔男子，並呼籲知情人士報警。

警方正在追緝在逃的紫髮男，呼籲市民提供資料。（約克區警方圖片）

私下交易遭搶6.5萬加元金條

案發於萬錦市（Markham），受害人與涉案犯人相約見面出售黃金，其間嫌疑人突然發難搶走價值6.5萬加元（約37萬港元）的金條，然後駕駛Land Rover越野車逃離現場。混亂中，嫌疑人的車輛更撞向另1輛汽車。

與陌生人私下交易貴金屬風險極大，警方呼籲應前往正規或安全場所進行交易。（AI生成圖片）

警方經深入調查後鎖定目標，並持搜查令於奧克維爾（Oakville）突擊搜查1住宅單位，行動中拘捕2名男子，並在屋內發現大型偽造證件工場，查獲大量護照、公司支票、安大略省駕照、假鈔及信用卡等證物，另有貴重物品如Chanel和Hermès等名牌手袋、名貴手錶珠寶等，估計價值超過18萬加元（約102.7萬港元）。

2名被捕男子被控非法獲得財物等多項罪名。（約克區警方圖片）

被捕男子分別是25歲Peijie Zhan及26歲Hunan Yu，2人被控非法獲得財物等多項罪名，而警方更發布照片追緝另1名在逃人士，其外觀描述為：

1.亞裔男性，身材偏瘦

2.身高約5英尺5英寸（約165厘米）

3.頭髮亮眼的紫色髮色

４.最後現身時身穿藍白色的寬鬆上衣及顏色鮮艷的波鞋

加拿大安大略省約克區警方公布1宗黃金搶劫案詳情，受害人被搶走價約值6.5萬加元的金條。（約克區警方圖片）

警方籲到銀行或正規機構交易

約克區警方提醒公眾，大額交易應盡量選擇銀行等正規金融機構進行，如必須進行線下交易，需到安全交易區，及選擇有監控覆蓋的公共場所。