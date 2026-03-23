深圳中年男肛門｢不小心坐到｣假陽具　死忍3日劇痛腸穿窿需做手術

若異物不小心卡在體內，務必立即就醫！廣東深圳一名中年男子，日前因假陽具卡在體內就醫，並稱自己不小心坐到，才會導致其滑入肛門。由於假陽具已在腸道多日，演變成急症導致腸穿孔，醫生只好透過手術取出異物，且男子還需接受腸道造口手術，等待3個月至半年後，再做回納手術才能恢復。



假陽具卡體內忍3天 慘腸穿孔做人工肛門

根據內媒報導，該男子在事發當下曾就醫，尷尬表示自己不小心坐到假陽具，導致其滑入肛門，雖然能摸得到，但卻無法將異物取出。雖然醫生建議盡快處理，但男子心存僥倖，認為或許能自行將其排出。

深圳一名中年男子，因假陽具卡在體內導致腸穿孔。（微博@第一現場）

醫生緊急安排手術 終於取出假陽具：

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然而忍了3天後，異物不僅沒排出，男子還開始出現劇烈腹痛，便再次前往醫院進行檢查。結果顯示，該男子的腸道已經穿孔，徹底演變成急症，醫生只好緊急為他安排手術，才終於將卡在體內的假陽具取出。不過，男子還是得接受腸道造口手術，後續要等待3個月至半年後，再做回納手術，才能恢復腸道正常結構。

異物卡體內別拖快就醫

醫生提醒，過去曾有患者將200毫升的洗髮精瓶罐塞入肛門，因瓶身扁平、有稜角，再加上患者因尷尬遲遲不願就醫，最終導致腸道穿孔、腹腔嚴重污染，醫生只能為其緊急進行開腹手術，患者的身體與心理面臨雙重打擊。對此，醫生呼籲，若異物卡在體內無法取出，務必立即就醫處理。

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