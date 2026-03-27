九巴車長疑切錯線突稱「唔識揸」　多度飛站全車驚呆　附九巴回應

搭九巴驚魂記！有九巴乘客於網上發文表示，她乘搭來往錦英苑及紅磡站的87D線九巴，女車長駕駛至拔萃男書院附近時，疑切錯線，突然大聲指出「唔識揸，話自己唔知點去尖沙咀，唔識路」，不斷發問求助。下層乘客全部驚呆，有「熟路」乘客立即指路，惟車長多度「飛站」，更有大叔乘客情急下提出「幫手揸」，樓主直言覺得車長「好似猶豫緊，似乎竟然想應承」。



網民留言大呼，「個post荒謬到我以為係作故仔」、「87D一條直路都唔識揸，好黐線，佢應該九龍塘會個站後唔識cut 2條線上橋」、「點可以畀客揸呀，有意外上嚟成車都冇得賠（保險）」。



九巴回覆《香港01》表示關注今次事件，經調查後已暫停涉事車長駕駛職務，並對受影響乘客致歉。九巴強調重視行車安全，所有車長都要接受嚴格培訓，包括駕駛技術、路線訓練及應對突發事件方法和指引等， 亦定期提醒車長必須遵守行車路線，安全指引及公司守則。



有九巴乘客於網上發文表示，她乘搭來往錦英苑及紅磡站的87D線九巴，女車長駕駛至拔萃男書院附近時，疑切錯線，突然大聲指出「唔識揸，話自己唔知點去尖沙咀，唔識路」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

「巴士奇遇記，好癲」，該九巴乘客3月25日於Threads發文分享事件，她乘搭來往錦英苑及紅磡站的87D線九巴，女車長駕駛至拔萃男書院附近時，「唔知係咪cut錯線定點，突然間勁大聲話唔識揸，話自己唔知點去尖沙咀，唔識路」，不停問「而家行邊條線？轉左定轉右？邊個路口轉？」。

九巴車長疑切錯線突稱「唔識揸」

樓主指出，下層乘客全部驚呆，「有乘客大聲嘗試教佢點行，轉左定右、行邊條線，架巴士就開始慢駛，但飛埋站」。其間，有大叔乘客情急下提議車長「起身坐落嚟抖抖」，聲稱「幫手揸」，樓主直言「真係嚇到呆咗，最誇張係個女司機好似猶豫緊，似乎竟然想應承，真係想畀乘客揸？」。

樓主指出，下層乘客全部驚呆，「有乘客大聲嘗試教佢點行，轉左定右、行邊條線，架巴士就開始慢駛，但飛埋站」。（示意圖，非涉事巴士／資料圖片）

熱心乘客指路安慰勿緊張

樓主表示，有乘客不停打去九巴熱線，惟無人接聽，「撳鐘又唔停，站又飛咗！無啦啦窩打老道駛去亞皆老街，再慢慢出返彌敦道」。

車上乘客十分熱心，樓主說「有乘客一路教佢揸，叫佢睇下有冇人要落車，點樣泊返埋站，又有乘客安慰佢：唔好緊張！」，而去到尖沙咀時，車長再「飛站」，需「行返轉頭」。

樓主事後用九巴「bot1933互動對話」功能反映事件，期望九巴「日後加強車長嘅培訓同應變能力」。

樓主事後用九巴「bot1933互動對話」功能反映事件，期望九巴「日後加強車長嘅培訓同應變能力」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

車長疑未駛入太子道西致飛走兩站

根據九巴網頁巴士路線資料，87D往紅磡站原路線應從窩打老道轉入太子道西，但涉事車長於窩打老道直駛，至亞皆老街才轉入，駛回彌敦道原路線，致錯過太子道西2個停站點，「拔萃男書院，太子道西」及「太子站，旺角花墟」。

根據九巴網頁巴士路線資料，87D往紅磡站原路線應從窩打老道轉入太子道西，但涉事車長直駛，至亞皆老街才轉入，致錯過太子道西2個停站點。（九巴網頁截圖）

網民：唔識路亂揸真係攞車上乘客較飛

有網民民留言質疑車長訓練不足，「正常新手巴士（車長）應該係要訓練過，熟悉咗那條路線先可以放出嚟揸車，點會唔識㗎？」、「個司機panic（恐慌），自己都冇能力handle，冇諗過成車人命喺佢手，大吉利是佢扭歪咗炒粉（出意外）咁點算？做司機識路係基本下嘛？」。

亦有網民指出，車長當時應該停泊在安全位置，聯絡公司求助，「嘩！唔識路亂揸真係攞車上乘客較飛！真係有驚無險！好心停埋一邊打番總部求救啦！真係唔夠膽繼續坐」、「其實唔識路司機可以打上電台問，真係嚴重啲嘅話九巴會派人嚟接手揸架車」。

（Threads@ms.lionheadrabbit）