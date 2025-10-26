日本最美女高中生比賽　決賽名單出爐！網民嘲：妝容太成熟吧

日本「最美JK」大賽決賽名單出爐：13位候選人，網友卻集體吐槽？



提到「JK」，大家腦海裏是不是立刻浮現出日本電視劇裏那些穿着水手服、在校園裏大笑奔跑的女高中生？在日本，JK已經不只是「女高中生」的縮寫，更是青春、活力、清純的一種文化符號。

也正因為這樣，日本每年都會舉辦「最可愛女高中生」選美比賽。聽起來是不是有點像是把動漫裏的人物搬到了現實？但別小看，這個比賽的影響力可不小，全國47個都道府縣的女生都能報名參加，最終還能獲得獎金和出道機會。很多後來在娛樂圈混得風生水起的女藝人，都是從這裏起步的。

4.3萬人參賽，只剩13個名額

比賽一開始就有約4.3萬名女生報名，經過幾個月的層層篩選和網絡投票，最終只剩下13名進入決賽。可以想象，這一路殺進來的，不管是顏值、膽量，還是粉絲號召力，都不是普通小女生能比的。

日本「最美JK」大賽一開始就有約4.3萬名女生報名，經過幾個月的層層篩選和網絡投票，最終只剩下13名進入決賽。（X@JKmisscon）

日本「最美JK」大賽決賽名單出爐：13位候選人，網友卻集體吐槽。（X@JKmisscon）

她們是萬中挑一的美少女 顏值、膽量以及粉絲號召力遠超普通女生（按圖放大瀏覽）：

來看一下決賽名單吧：

1號選手Yuribo（山形縣，高三）：想當女演員，家人粉絲全力支持。



2號選手Kokomi（東京，高二）：得知進決賽時感動落淚，主打一個元氣笑容。



3號選手Nonoka（愛知，高三）：覺得努力終於有了回報，要衝冠軍。



4號選手佐藤Yayo（兵庫，高一）：第一次進決賽有點懵，像在做夢。



5號選手Momonyan（鳥取，高一）：感謝粉絲支持，誓言全力以赴。



6號選手Ria（佐賀，高一）：自認唱跳一般，但氣場滿滿，要用拼勁拿冠軍。



7號選手Momoka（長野，高二）：表示兩個月的培訓會認真學舞蹈。



8號選手Jion（兵庫，高三）：信心爆棚，「冠軍就是我的目標」。



9號選手Yuaki（神奈川，高一）：低調感謝，繼續衝刺。



10號選手Yuna（北海道，高三）：沒想到能進決賽，家人超開心。



11號選手Miyu（靜岡，高二）：說要繼續努力，希望能帶來好消息。



12號選手Nagisa（北海道，高三）：自認挑戰多，但會全力應對。



13號選手Nanri（福井，高一）：舞蹈表演都要學，努力成長。



聽上去，每個人都自帶青春勵志劇台詞。一個個都說「全力以赴」，差點讓我懷疑是不是主辦方發的模板。

網友的反應：期待？不存在的

照理說，這樣的選美比賽，應該會在網絡上引起一陣「哇！好可愛」的狂歡吧？然而，風向完全不同。大量日本網友看了名單後，直接給出兩個字：失望。有人直言：

「沒有可愛的女生。可能真正可愛的女生根本不會參加這種比賽。」

「令人失望。」

「高中生沒必要化那麼濃的妝，看起來不像高中生。」



還有網友吐槽得更具體：

「既然叫『女高中生大賽』，那評判標準能不能更符合她們的年齡？結果一堆化妝得跟二十歲一樣的女生，完全看不出『高中生感』。」

「獨一無二比第一名更好，現在的孩子太在意外表了。」



看得出，日本網友對「清純感」的要求非常嚴格。大家並不是嫌棄選手不漂亮，而是覺得她們妝容太成熟，把「JK」的青春氣質給遮住了。說白了，大家想看的是《我們仍未知道那天所看見的花名》裏的安鳴鳴（安城鳴子），不是夜店化妝版的「女高中生」。

獎金和出道機會，才是大賽的核心

當然，儘管吐槽聲一片，這個比賽的含金量還是很高的。最終的冠軍不僅能拿到50萬日元獎金（約合2.58萬港元），更關鍵的是，還能得到參加舞台表演和模特活動的機會。對很多懷揣明星夢的女生來說，這是一個打開娛樂圈大門的入口。

很多日本網友雖然嘴上說「不滿意」，但依舊會關注比賽。畢竟，誰知道幾年後哪個名字會出現在日劇、綜藝或者偶像組合裏呢？

小吐槽：顏值大賽，還是偶像養成？

說實話，這個「最美JK」比賽已經有點像偶像選秀的前置環節了。評委和網友們看的，不僅是臉蛋，還有誰能更快適應舞台、誰更能吸粉。而日本網友的不滿，其實也揭示了一個問題：到底什麼才是「最美JK」的標準？是臉蛋？是妝容？還是那種青澀又朝氣的氣質？

如果僅僅是比化妝技巧，那就失去了「女高中生大賽」的本意。大家想看的，還是未經修飾的清純與真實。不管最後是誰奪冠，這場比賽肯定會繼續成為話題。畢竟，青春和爭議，總是流量的雙保險。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】