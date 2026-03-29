放生積福？啟德大媽疑將多袋死魚倒入河道　網民斥：等同二次污染

殺生和放生，往往只是一線之差！本港網絡近日瘋傳影片，顯示有大媽將多袋疑似死魚倒下啟德河河道，其間引來不少途人側目。片段引來網民批評，「死魚放生！即係亂掉垃圾落河」、「唔怪得條河咁臭」。有疑知情網民就透露，大媽似是定期會放生以便「積福」，但有留言指出不當放生等同殺生，亦會影響環境造成污染，「以為做功德，其實是在造孽」。



啟德有大媽疑將多袋死魚倒入河道，網民斥如二次污染。（「threads＠mylife_9_m」影片截圖）

大媽疑將多袋死魚倒入啟德河

「其實佢喺度做咩？」有目擊者在threads帳號「mylife_9_m」發布影片，可見現場為啟德新發展區，1名揹着灰色背囊、著襪穿拖鞋的大媽站在長廊的欄杆前，她分別用多個透明膠袋裝有疑似死魚，直接將魚倒入下方啟德河。事發時有不少市民途經，眾人頻頻回望。

啟德有大媽站在長廊的欄杆前。（「threads＠mylife_9_m」影片截圖）

她用多個透明膠袋裝有疑似死魚，直接將魚倒入下方啟德河。（「threads＠mylife_9_m」影片截圖）

她用多個透明膠袋裝有疑似死魚，直接將魚倒入下方啟德河。（「threads＠mylife_9_m」影片截圖）

事發時有不少途經市民頻頻回望。（「threads＠mylife_9_m」影片截圖）

網民斥如二次污染：唔怪得條河咁臭

許多網民批評大媽胡亂棄置死魚行為，擔憂會影響水質，「似屍多，（個袋）又無水，似放臭魚多過放生」、「死魚放生！即係亂掉垃圾落河」、「魚都唔識郁掉落明渠，二次污染！」、「非法處理屍體」、「唔怪得條河咁臭」、「其實係污染緊個地方」。

定期放生積福？ 網民：以為做功德，其實是造孽

有疑知情網民就透露，大媽似是定期會放生以便積福，「之前有個同事話佢半年會放一次魚，話積福」，但有留言指無論是生魚還是死魚，大媽此舉實屬不妥，「咁高倒落去好似撻生魚咁，放生有乜意義？」、「但呢個位（啲）魚實死」、「魚死（破壞生態），魚生 （殺生）」、「亂放生嘅都係對自然生態無認識」、「以為做功德，其實是在造孽」。

位於啟德新發展區內的啟德河，前稱啟德明渠，經活化後已轉型為綠化河道，水質明顯有改善。（Google Maps 截圖）

位於啟德新發展區內的啟德河，前稱啟德明渠，而近年經過活化後已從「明渠」轉型為綠化河道，水質明顯有所改善，大腸桿菌含量亦較以往大幅減少。

不當地放生動物或觸犯《防止殘酷對待動物條例》，

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人不當地放生動物，令動物承受不必要的痛苦即屬違法，一經定罪最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

（threads＠mylife_9_m）