為什麼貓頭頂總是香香的？貓唾液自帶清潔功效　飄異味是健康警號

人類幾天不洗頭就會飄出明顯異味，但貓奴發現家中的貓主子就算從不用特意清潔頭部，但牠們頭頂非但沒有異味，有時甚至帶有一股淡淡的「太陽香味」，令貓奴朝夕都想「吸貓」。原來這並非幻覺，而是貓貓的身體構造真的有自帶「洗頭」功能！



貓貓長時間不清潔頭部也不會出現異味，貓奴甚至認為是香的。（Unsplash圖片）

貓貓不清潔頭部卻無異味 先天生理起作用

貓貓天生愛乾淨，稱其為「潔癖」都挺適合，而自身的「自我清潔系統」起了大作用！雖然貓舌頭無法直接舔舐頭頂，但它們會先舔濕前爪，再用前爪反復擦拭頭部、耳後各個角落，一天內可進行數十次這樣的乾洗，及時清理污垢，以此清潔頭部。

小紅書網民用表情包生動展示了貓貓是如何清潔頭部的。（小紅書＠令朔愛吃棒棒糖）

貓貓唾液能抑制細菌滋生

貓的生理結構使頭部不易產生異味。人類頭頂皮脂腺與汗腺密集，油脂分泌旺盛，氧化後便會產生異味，而貓貓僅腳墊部位有汗腺，頭部皮脂腺的分泌也不旺盛，不會產生多餘油脂，所以不會產生異味。

貓貓唾液中含有溶菌酶，既能分解污垢，又能抑制細菌滋生，唾液風乾後還能形成一層保護膜，有效減少灰塵的附着，進一步保護頭部清潔。再加上貓貓還喜歡曬太陽，而紫外線能殺菌除味。

貓貓頭部皮脂腺分佈極少，唾液中的溶菌酶可以分解細菌細胞壁、抑制微生物繁殖，減少油脂和污垢腐敗發臭。（AI生成圖片）

警告：貓貓頭部出現異味可能是生病了

專家提醒日常無須刻意為貓貓清洗頭部，過度清潔反而會破壞皮膚的保護屏障。但貓貓頭部突然出現異味就要提高警惕了，這往往是出現了健康問題，異味可能是耳蟎或耳道感染，或者是耳垢發酵產生的；也可能是出現口腔疾病，例如牙周炎導致口臭殘留至頭部；還可能是皮膚感染，真菌或細菌感染引發局部腐敗味，最好盡快帶到獸醫中心檢查。