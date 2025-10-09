學生哥撞巴士！低頭玩手機過馬路迎面碰撞　網民爆笑：堅係撞車

「過馬路唔好掛住睇電話！」近日網上流傳一段影片，可見有學生哥在過馬路時因低頭專注看手機，結果直接「迎面」撞上停泊在馬路中間的巴士。雖然他驚魂未定但並無受傷，事件幸未釀成交通意外，但畫面引發網民熱烈討論，爆笑形容是真正「撞車」，但也有人質疑巴士司機「停得衰」，令車頭突出斑馬線。



有學生過馬路時未有留意路面狀況。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

學生過馬路「自撞」巴士

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，拍到1名學生哥在斑馬線過馬路，全程未有抬頭留意路面情況，一手撐傘，一手拿手機低頭看。當時1部巴士剛好阻擋行人斑馬線，因未有留神，學生哥直接撞上車身，隨即呆立當場，退後幾步望兩望，不知何解看向巴士上層。幸好巴士當時沒有移動，否則後果難以想像。

不小心撞上巴士。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：人無事就好

影片引起網民討論，一方面，有網民直斥學生行為鹵莽，「X下X下咁，撞到仲企喺度唔行」、「低頭族害人害己，真係『堅係撞車』」；但亦有人質疑巴士停泊位置，「巴士就一定唔啱㗎喇，如果係視障人士點算？」、「巴士佬玩嘢，泊係過路位」。

有網民則認為，「人無事就好」，提醒市民過馬路時必須專心，幸運地今次只是「人撞車」而非「車撞人」，否則後果可能截然不同。

（facebook@Ozksle Wong）