芽菜可當青菜吃？醫生爆真相：不可！　營養師點出青菜3種益處

豆芽菜（簡稱「芽菜」）算不算青菜？台灣有部份食店的菜牌寫明是「燙青菜」，但送來的卻全碟是芽菜，令人不禁提出質疑。而台媒報道，台灣家醫科醫師温梓言給出答案是「芽菜不能取代青菜」，因芽菜含水量超過90％，營養密度低於多數葉菜類，纖維量也少，若長期用芽菜取代深綠色葉菜，雖然熱量足夠，但可能會讓身體缺乏重要營養，出現疲倦、抵抗力下降或消化不良等問題。



點選「燙青菜」時，送上來的整是芽菜，你能接受嗎？（AI生成圖片）

芽菜當燙青菜 食店要列「黑名單」？

早前有網民在Threads發帖，表示「在此奉勸全台不管什麼餐廳或小吃店，都請在菜單增加一個項目叫『燙青菜』」，結果引發網民強烈共鳴，帖文已錄得近40萬人次瀏覽，不少人留言表示「而且不准是芽菜，點燙青菜拿芽菜上來，真的會想翻桌」，有人則提出「燙青菜不要加肉燥」，換言之，很多人點燙青菜，就是單純地想吃得清淡。而樓主索性說「30歲以上的準老人非常需要燙青菜，如果你們沒有，我就不會去吃！！！！！」。

不少食店愛在燙青菜加肉臊，部分網民稱無法接受。（Threads@kayuuhsu）

網民精選「選菜攻略」

除了不滿食店提供芽菜「濫竽充數」外，身為營養師的gary_nutri365在貼文下無私分享「燙青菜心法」，提醒可按身體需要去點選不同青菜：

1.改善便秘：首選番薯苗（地瓜葉）。其膳食纖維高達每100克裡就有2.7克，有助腸道蠕動，是排便不暢者的恩物。番薯苗含有豐富的葉綠素以及多酚類化合物（如黃酮類）。這些物質能有效清除體內的自由基，幫助肝臟排毒，並提升整體的免疫力。

番薯苗能幫助肝臟排毒，並提升整體的免疫力。（AI生成圖片）

2.消除水腫：建議選擇通菜（空心菜），有助排出體內多餘水分。通菜在營養學界也被譽為「綠色精靈」。它的纖維質結構特殊，對於腸道健康非常有幫助。

通菜對腸道健康非常有幫助。（AI生成圖片）

3.腸胃敏感：口感較嫩的唐生菜是較佳選擇，對胃部負擔較輕，而對於需要控制熱量、管理體重的人來說，生菜是體積大、飽足感強且負擔極低的蔬菜。（AI生成圖片）

生菜體積大，有飽足感強，而且負擔極低的蔬菜。（AI生成圖片）

4.預算首選：芽菜。雖然營養密度較低，但勝在價格親民，是追求性價比的選擇。

芽菜勝在價格親民擇。（AI生成圖片）

醫師指出不能常吃芽菜

台灣家醫科醫師温梓言指出，芽菜含水量超過90％，雖然維生素C豐富，但在其他關鍵微量元素上相對匱乏，且芽菜纖維較硬，吃起來有飽足感，但多數是水分在撐場。

台灣家醫科醫師温梓言指出，不能長期把芽菜當青菜吃。（AI生成圖片）

如果長期以芽菜代替葉菜類，身體可能會處於熱量足夠、微量元素卻不足的亞健康狀態。（AI生成圖片）

長期芽菜當青菜吃的壞處

如果長期以芽菜代替葉菜類，身體可能會處於熱量足夠、微量元素卻不足的亞健康狀態，也就是雖然看起來健康，但可能出現疲倦、抵抗力下降，或皮膚、消化等隱性健康問題。