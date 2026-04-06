港鐵男女激吻影片瘋傳！奇特動作成焦點：咁辛苦?　網民指犯1法例

【港鐵／不雅影片】港侶情到濃時也要注意場合。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵屯馬綫（又稱西鐵綫）荃灣西站有1對年輕男女當眾激吻，旁若無人，且動作彎腰奇特略顯辛苦。目擊者不滿2人行為，遂拍下2人激吻過程公審，強調「呢度好似係地鐵（港鐵）？」。



影片引來網民熱議，有人關注該對男女動作，「姿勢咁辛苦？」，亦有人批評2人行為離譜，「唔識面斥不雅？」、「周圍都有細路仔喺到會望到，教壞晒，成何體統」，又認為該對男女或已觸犯「公眾地方行為不檢」等法例。「公眾地方行為不檢」一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。



不過也有網民指摘樓主小事化大，「人哋kiss關你咩事啫？」、「呢度好似唔係伊朗」、「樓主清朝人？」，並稱在港鐵未經授權拍攝影片可能觸犯《港鐵附例》。



荃灣西站有1對年輕男女當眾激吻，旁若無人。（Threads@tongtong._119）

港鐵站內不可以親吻？有網民於3月31日在Threads發布影片，顯示港鐵荃灣西站有1對男女當眾激吻，留言「呢度好似係地鐵（港鐵）？」。

荃灣西站男女忘情激吻

影片長6秒，現場為港鐵荃灣西站範圍，當時人來人往，而1名穿黑色長袖外套男子，與1名穿超短迷你裙女子，站在上層玻璃扶手欄杆旁邊，抱頭攬腰忘情激吻，陶醉其中旁若無人。

1名穿黑色長袖外套男子，與1名穿超短迷你裙女子，站在上層玻璃扶手欄杆旁邊，抱頭攬腰忘情激吻。（Threads@tongtong._119）

1名穿黑色長袖外套男子，與1名穿超短迷你裙女子，站在上層玻璃扶手欄杆旁邊，抱頭攬腰忘情激吻。（Threads@tongtong._119）

1名穿黑色長袖外套男子，與1名穿超短迷你裙女子，站在上層玻璃扶手欄杆旁邊，抱頭攬腰忘情激吻。（Threads@tongtong._119）

不過由於2人身高差距，男方要半彎腰身子往下，女方則要拗腰挺身頭部往上，略顯辛苦。另外，2人附近放了多袋裝有物品的大膠袋，未知是否2人放下的物品。

網民關注奇特動作 指已犯法

網民看過影片議論紛紛，有人關注該對男女奇特動作，「姿勢咁辛苦？」，亦有人批評該對男女行為離譜，「而家呢代係咪靠着1句真性情做人就橫行天下，唔識面斥不雅？」、「周圍都有細路仔喺到會望到，教壞晒，成何體統，咁核突嘅嘢就留返喺屋企做啦」，又認為該對男女或已觸犯「公眾地方行為不檢」等法例。

不過也有網民認為樓主小事化大，「人哋kiss關你咩事啫？」、「吃不到的葡萄是酸的」、「呢度好似唔係伊朗」、「這是十分普通的事情」、「可能人哋熱戀期呢」、「樓主清朝人？」。另有網民指出，《港鐵附例》禁止未經批准拍攝，質疑樓主是否違例，「你拍片有冇得到港鐵同意呢;？」、「地鐵可以kiss，但係唔可以錄影」。

有網民批評該對男女行為離譜，亦有網民認為樓主小事化大。（Threads@tongtong._119）

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。根據香港大學法律與科技研究中心社區法網，「擾亂秩序」行為被法庭詮釋為「粗暴、具冒犯性或攻擊性的行為」，或「違反公共秩序或道德的行為」，而這些行為並不需要包括實際暴力或公共秩序受到嚴重破壞。

另根據《港鐵附例》第28H（e）條，不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加的條款及條件規限情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像，違者最高罰款5,000元。

（Threads@tongtong._119）