香港快運客機現機艙老鼠　狂翻置物櫃袋遭乘客識破　2內地男被捕

乘搭飛機時要小心保管個人財物！社交平台Threads流傳影片，指4月1日乘搭香港快運（HK Express）由越南富國島飛往香港時，客機上出現「機艙老鼠」偷竊，「我哋就搶平機票去旅行，佢哋就搶平機票為咗響機上偷嘢」，有乘客發現他們不停翻找機頂置物櫃的袋，最終揭發事件，更連累全機人要多等候半個多小時才可落機。



事主回應《香港01》查詢時表示，他是首次遇上「機艙老鼠」，當時1名乘客揭發事件並出示「委任證」，該乘客最後和警員及疑犯一同先行落機。



警方表示，機場警區於4月1日接獲報案，指1名男乘客在1班由越南飛往香港的航班上，將手提行李放在座位上方置物櫃，其後發現行李內的財物不翼而飛，包括共價值約1,000港元的港幣和外幣現金，懷疑被人盜去。機場警區人員接報到場，初步調查後，拘捕2名分別34歲和52歲的內地男子，涉嫌盜竊。兩名被捕人現正被扣留調查。案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進。據了解，當時機上沒有休班警員。



事主乘搭香運快運客機由富國島返港，機上出現「機艙老鼠」，抵港後有警員上機調查。（受訪者提供影片截圖）

「機艙老鼠」累乘客遲達半小時落機：成村人受罪

「機艙老鼠聽得多，今日終於見識到！」有乘客在Threads「fwa_smashed_avocado」發帖，表示4月1日從富國島返港，原本下午2時40分落機，但因出現「機艙老鼠」，最終要3時15分才能動身離去。樓主指「成架機都坐到爆full，點解要成村人受罪？依家啲賊日光日白都夠膽偷嘢真係猖狂」。

有市民乘搭香運快運客機由富國島返港，機上出現「機艙老鼠」，抵港後有警員上機調查，他指事件擾攘了半個小時。（受訪者提供影片截圖）

片段所見，2名警員當時已登上客機，站在其中一排座椅旁邊，1名警員走近座位查看，還有1名男子及職員正協助警方調查。乘客紛紛探身四處張望。

疑犯不斷翻找機頂置物櫃袋子

樓主無奈指，疑犯不斷翻找機頂置物櫃的袋子，因「太揚眼」而被其他乘客揭發，「所以呢條友真係好豬，日光日白咁多隻眼望住互相監察佢都落手。響飛機點走得甩？」、「我就搶平機票去旅行，佢哋就搶平機票為咗響機上偷嘢，真係大開眼界！」。

航機抵港後，有警員上機調查，包括查看機上座位。（受訪者提供影片截圖）

樓主稱首次遇機艙老鼠 識破偷盜案乘客曾出示「委任證」

樓主回覆《香港01》表示，他在4月1日早上乘搭UO599客機，由越南富國島飛香港，是首次遇到機上出現「機艙老鼠」。他指當時有1名乘客率先發現有異，並曾出示「委任證」，他相信對方是休班警員。待警方到員調查後，該名乘客和警員及疑犯一同先行落機。

另有網民指出，已聽過數次坐飛往富國島的航班出現機艙老鼠，但認為乘客也有責任確保財物穩妥，「大家貴重物品放背囊擺腳下，（機艙老鼠）呢啲真係無辦法」、「都唔明點解啲人貴重物件會放上行李架唔跟身」、「係UO嘅staff對老鼠比較上心，就捉得多」。

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警方拘捕2名內地男子 涉嫌盜竊

警方在案中拘捕分別34歲和52的內地男子，兩人涉嫌盜竊。警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年。

內地漢航班上偷鑽戒及手鐲 官指是專業「機艙老鼠」 判囚16個月

近日不時傳出航班出現「機艙老鼠」，警方於3月24日接報，指1班由菲律賓飛往香港的航班上，1名菲律賓乘客曾將手提包放在座位上方置物櫃內，其後發現包內的現金及其他財物不翼而飛。警方最終拘捕1名54歲內地男子，懷疑盜取受害人約值500港元的比索以及一張八達通。

內地漢航班上偷鑽戒及手鐲 官指是專業「機艙老鼠」 判囚16個月

另外，1名48歲內地漢於去年7月，在杜拜飛往香港的航班上偷1名女乘客的鑽石戒指及Christian Dior手鐲，總值逾4.2萬。他早前在區域法院承認一項在飛機上作出擾亂秩序的行為罪成，判囚16個月。