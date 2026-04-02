巴士站大叔用假壁虎嚇女學生！網民憂引意外：嚇到跌出馬路好危險

惡作劇都要看場合！日前新加坡有網民投稿分享，指在巴士站遇到有大叔手持疑似壁虎（或稱檐蛇）玩具到處嚇唬路人，眼見他絲毫不驚慌，於是轉移目標走近另一女童，對方往後退幾乎已站到馬路邊，見狀於是揶揄大叔「食飽飯無嘢做」。



有網民批評大叔嚇人方式危險，「如果她驚慌失措地跑到繁忙的馬路上，誰知道會發生什麼事？」、「剛好有巴士經過，可能會引發意外」；但有人覺得不用過度緊張，「可能他只是寂寞，想念無法跟自己一起玩的孫兒，不用一點小事就拍影片」。



新加坡有大叔在巴士站不斷用疑假壁虎嚇唬路人。（「IG＠sgfollowsall」影片截圖）

大叔巴士站疑用假壁虎嚇唬路人

馬來西亞媒體報道，有Instagram帳號「sgfollowsall」接獲讀者投稿分享，指當時身處巴士站被大叔用假蜥蜴嚇唬，對方眼見他未被嚇到，於是轉移目標走近另一女童。從事主拍攝片段顯示，一名頭戴紅色鴨舌帽、穿粉紅色上衣的大叔站在巴士站，走到1位揹書包、穿着校服的女學生旁邊，他手持疑似壁虎玩具想嚇唬女童，而女童先露出尷尬且奇怪笑容，然後往後退幾步，幾乎已經站到馬路邊。

女童被迫退至馬路邊 大叔仍繼續戲弄

鏡頭一轉有巴士靠站，不過大叔仍未「放過」該女學生，仍在原地不停將壁虎玩具放在路邊防撞柱上搖晃，而女童當時已沒再理會他，投稿者甚至表示，女童再被戲弄後「明顯生氣」，他因而揶揄「Uncle，你吃飽沒事做啊？」。

大叔手持疑似壁虎玩具，想要嚇唬女童。（「IG＠sgfollowsall」影片截圖）

女童對大叔露出尷尬笑容。（「IG＠sgfollowsall」影片截圖）

女童之後往後退，幾乎站到馬路邊。（「IG＠sgfollowsall」影片截圖）

不過大叔仍不肯「放過」該女學生，在原地不停將壁虎玩具放在路邊防撞柱上搖晃。（「IG＠sgfollowsall」影片截圖）

不過大叔仍不肯「放過」該女學生，在原地不停將壁虎玩具放在路邊防撞柱上搖晃。（「IG＠sgfollowsall」影片截圖）

網民憂引意外：嚇到跌出馬路好危險

片段引來網民討論，有人批評大叔這種嚇人方式極其危險，「他閒得沒事幹？」、「如果她驚慌失措地跑到繁忙的馬路上，誰知道會發生什麼事？」、「剛好有巴士經過，可能會引發意外」、「這並不好玩」、「與其拍影片，不如上前叫那名老人家停止騷擾小孩」。

有意見認為大叔沒惡意 籲體諒勿動輒公審

不過有留言覺得大叔沒有惡意，「可能他只是寂寞，想念無法跟自己一起玩的孫兒，不用一點小事就拍影片」、「還行啦，他其實也沒做錯什麼。生活是美好的，有人能讓你們笑一笑也不錯」、「叔叔回想起小時候上學嚇唬同學的趣事」。

（綜合）